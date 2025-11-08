FLER KÅSABILDER - se andra bildgalleriet här

Annons:
Leran och kärren på den över 2 mil långa Hålbäckshultsträckan var tuff.
Foto: Stefan Härnström
Novemberkåsan 2025.
Foto: Stefan Härnström
Foto: Stefan Härnström
Här kommer ännu en omgång bilder från Novemberkåsan. Mera action, mera publikbilder och mera lera!
Ovan ser ni del två av våra bilder från tävlingen - och lite runtomkring den. Nu har mörkerkörningen börjat och många säger att det är nu Novemberkåsan börjar på riktigt. Flera bilder kommer framöver. Mycket nöje!
Stefan Härnström
redaktion@dagensvimmerby.se
