FLER KÅSABILDER - se andra bildgalleriet här

08 november 2025
  • Novemberkåsan 2025. Kärret vid Hålbäckshult.

    Leran och kärren på den över 2 mil långa Hålbäckshultsträckan var tuff. Foto: Stefan Härnström

  • Novemberkåsan 2025

    Novemberkåsan 2025. Foto: Stefan Härnström

  • Novemberkåsan 2025

    Foto: Stefan Härnström

MOTOR 08 november 2025 21.15

Här kommer ännu en omgång bilder från Novemberkåsan. Mera action, mera publikbilder och mera lera!

Ovan ser ni del två av våra bilder från tävlingen - och lite runtomkring den. Nu har mörkerkörningen börjat och många säger att det är nu Novemberkåsan börjar på riktigt. Flera bilder kommer framöver. Mycket nöje!

Stefan Härnström

redaktion@dagensvimmerby.se

BILDEXTRA - se första delen från endurofesten
Över 400 körde enduro i Vimmerby
KLART ATT NOVEMBERKÅSAN ÅTERVÄNDER TILL VIMMERBY
Publiksnack under Kåsan: "Det ligger mig varmt om hjärtat"
Far och son har följt Kåsan i 20 år: "Kört motorcykel hela livet"

