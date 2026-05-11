Robin nådde bra resultat i dubbla SM-deltävlingar: "Nu är jag helt färdig"

Vimmerby MS-föraren Robin Stjernström gjorde bra ifrån sig vid helgens två SM-deltävlingar i enduro i Vimmerby. Foto: Ossian Mathiasson

Vimmerby MS-föraren Robin Stjernström var rejält trött och sliten efter två SM-deltävlingar i enduro i hemmaskogarna. – Nu är jag helt färdig, säger Robin Stjernström sittande i en stol i depån kort efter målgång.

Robin Stjernström kan se tillbaka på en lyckad endurohelg som avgjordes under tuffa och utmanande förhållanden hemma i Vimmerby på lördagen och söndagen. Han kom 32:a i totalen på lördagen och 35:a på söndagen och slutade sjua i SM1-klassen båda dagarna.

– Det har varit roligt med all publik, men det har också varit jäkligt tufft ute på sträckorna nu när det är så torrt, säger Robin Stjernström när vår tidning får en pratstund med honom i depån kort efter målgång på söndagseftermiddagen.

Hur känns kroppen efter två dagars tävlande på endurohojen?

– Nu är jag helt färdig och nu gör jag inte mycket mer i dag, säger Robin Stjernström.

Vad hade du räknat med rent resultatmässigt inför helgen?

– Jag hade inga förhoppningar inför helgen. Jag tänkte att det får bli vad det blir, men det gick bättre än vad jag trodde.

"Lite för dåligt tränad"

Han är på det stora hela nöjd med den gångna tävlingshelgen.

– Jag är väl rätt nöjd överlag. Lite för dåligt tränad för att orka med den här andra tävlingsdagen. Det är klart att det blir jäkligt tufft med två tävlingsdagar så jag får träna lite mer till nästa gång.

Han riktar ett stort tack till alla som har stöttat honom under tävlingshelgen, både i Gnagaredalen och ute i skogen.

– Det är väldigt speciellt att köra när man är hemma. Det är mycket kompisar som är ute i skogen och hejar så det är roligt.

Hur ser den fortsatta endurosäsongen ut?

– Jag har väl tänkt åka hela SM-serien till att börja med och det blir väl lite andra tävlingar också.