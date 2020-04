Dackarnas drag i coronatider – startar fiktiv biljettkampanj

Idrottsklubbarna upplever en tuff ekonomisk match just nu. Nu hoppas Dackarna på hjälp från sina supportrar med försäljning av fiktiva biljetter i kampanjen ”Dackeupproret”.

På elitserieklubben Dackarnas årsmöte i mars redovisades ett tapp på nästan en miljon kronor på publik- och kioskintäkter och en kvarts miljon i förlust på verksamhetsåret.

I slutet av mars kom nästa bakslag: säsongsstarten skjuts fram till 2 juni på grund av coronavirusets spridning.

Några dagar senare, i början av april, valde Dackarna att säga upp all personal (två heltider och två halvtider) från och med den sista juni. Om säsongen kan komma igång i början av juni är det inte aktuellt med några uppsägningar.

Dackarna har på flera olika sätt tvingats agera med anledning av coronavirusets utbrott och nu hoppas klubben att många supportrar vill vara med i den fiktiva biljettkampanjen till den inställda hemmapremiären mot Västervik den 19 maj.

– Vi är tvungna att försöka hitta på och göra något för ekonomins skull i dessa tråkiga tider. Det är många klubbar som har kommit med liknande initiativ och en sak är säker: folk är hjälpsamma och ställer upp. Det är ovärderligt för oss, säger Dackarnas ordförande Tomas Karlsson.

Ska försöka slå publikrekordet

9 199 personer är Dackarnas publikrekord i en match i högsta serien och det slogs i en grundseriematch mot Västervik 2007. Genom kampanjen ”Dackeupproret” hoppas Dackarna kunna ”slå” alternativt ”utmana” sitt rekord med att sälja fiktiva biljetter för 50 kronor styck.

Kampanjen drog igång på tisdagskvällen och pågår till tisdagen den 19 maj när Dackarna skulle ha haft sin hemmapremiär mot Västervik.

Alla biljettköpare är i sin tur med i utlottningen av priser och klubben har planer på att skapa ett digitalt evenemang från Skrotfrag Arena samma kväll.

– Den stora skillnaden som jag ser mot många andra är att vi kommer ha 50–60 priser som kommer pytsas ut under de fem kommande veckorna. Tanken är att det blir en avslutning den 19 maj med någon form av sändning från arenan, säger Linus Johansson, som är initiativtagare till ”Dackeupproret” tillsammans med Lars Olofsson.

"Vill inte ens tänka tanken"

Dackarnas ordförande Tomas Karlsson tror inte att säsongen kommer dra igång den 2 juni.

– Som det känns just nu så är det tveksamt med seriestart i juni men vi har det som mål. I Stockholm ställs skolavslutningar i mitten av juni in och då är det inte så troligt att vi ska köra speedway i början av juni. Börjar en region med att ställa in evenemang så brukar flera regioner följa med, säger Tomas Karlsson.

Hur skulle det påverka er verksamhet om inte säsongen kan komma igång i juni?

– Det som är så tråkigt är ovissheten. Vi vet inte om vi kommer igång den 2 juni, vet inte om vi kommer igång i juli eller om vi kommer igång alls. Det känns obehagligt. Just nu är inte ekonomin någon fara men det kan bli på sikt, säger han och fortsätter:

– Det enda vi vet är att Folkhälsomyndigheten har förbud mot sammankomster på över 50 personer fram till den 31 december. Det kan ändras och det är vad vi går runt och hoppas på. Hoppet är det sista som överger en.

Ser du risken att hela säsongen kan ställas in?

– Jag vill inte ens tänka tanken. Speedwayen klarar inte av att köra inför tomma läktare, det är inte aktuellt. Då går alla klubbar i konkurs. Vi har inget tv-avtal som vi kan förlita oss på, att köra med publik ligger i vår budget