DEBATT: Kalmar läns unga måste kunna flytta hemifrån

Fem av tio unga i Kalmar län bor i en kommun med bostadsbrist för unga. Samtidigt tror åtta av tio svenskar att en genomsnittlig 25-åring inte kan spara ihop till en kontantinsats. Inför valet måste politikerna visa vad de har för plan för att sänka trösklarna till bostadsmarknaden, skriver Marcus Svanberg och Per Sangrud på LF Fastighetsförmedling.

När en ny termin nu står för dörren söker många unga en bostad. För många slutar sökandet i en dyr andrahandslägenhet eller i barnrummet. Fem av tio unga i Kalmar län bor nämligen i en kommun med brist på bostäder för unga.



Att köpa sitt första hem har blivit allt svårare. I dag räcker det ofta inte med jobb och stabil ekonomi, utan det krävs också hjälp hemifrån eller ett stort sparkapital.



I våras lättades bolånereglerna. Det skärpta amorteringskravet togs bort och bolånetaket höjdes, så att kontantinsatskravet sänktes från 15 till 10 procent. Det är ett steg i rätt riktning, men det löser inte de strukturella problemen som hindrar våra unga. Mer än hälften av svenskarna ser fortfarande bolånereglerna som ett hinder för unga, och åtta av tio tror inte att en vanlig 25-åring kan spara ihop ens en kontantinsats på tio procent.



*

En väl fungerande bostadsmarknad bygger på rörlighet. Om ett äldre par flyttar från villan till något mindre kan en barnfamilj ta över den. Familjens gamla lägenhet blir då den första gemensamma bostaden för ett ungt par, som i sin tur lämnar sin etta. När kedjan hackar är det de unga som inte kan komma vidare.



Inför valet uppmanar vi länets politiker, både i riksdagen och i kommunerna, att driva tre frågor för en mer rättvis bostadsmarknad för Kalmar läns unga:



1. Sänk flyttskatten

En sänkning av flyttskatten (reavinstskatt och stämpelskatt) sätter fart på flyttkedjorna och frigör bostäder även för unga.



2. Sänk trösklarna för förstagångsköpare

Inför ett skattegynnat bosparande och statligt garanterade startlån, så att fler kan ta sig in utan hjälp hemifrån.



3. Bygg fler små och prisvärda bostäder

Förenkla byggandet, så att utbudet av hyresrätter och mindre bostäder som unga har råd med faktiskt ökar.



Annons:

*

Nio av tio svenskar tycker att det är ett stort problem att unga har så svårt att ta sig in på bostadsmarknaden. En generation som inte kan flytta hemifrån är en förlust för hela samhället. För allt fler unga har talesättet blivit borta bra, men hemma kvar. Så borde det inte behöva vara, och efter valet måste det förändras.



Marcus Svanberg, vd, LF Fastighetsförmedling

Per Sangrud, hållbarhetschef, LF Fastighetsförmedling