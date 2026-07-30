DEBATT: SD – en maskin som sprider rädsla, inte trygghet

Det är dags att prata om elefanten i rummet, Sverige har problem. Gängkriminalitet, segregation och en växande känsla av oro är verkliga utmaningar. Men det är också sant att den politiska debatten allt oftare handlar om känslor och rädsla, snarare än om fakta.

Brottsförebyggande rådets Nationella trygghetsundersökning visar att omkring 25 procent av befolkningen känner sig otrygga när de går ut sena kvällar i sitt bostadsområde. Den siffran har varit relativt stabil under lång tid och har till och med minskat något sedan toppåren 2020–2021. Samtidigt har oron över brottsligheten i samhället ökat kraftigt. Med andra ord: människor upplever att Sverige blivit farligare, trots att den egna vardagen ofta ser ungefär likadan ut som tidigare. (Brå⁠￼)

Det betyder inte att brottsligheten är påhittad eller att människor inte har rätt att känna oro. Men det visar att det finns en skillnad mellan den personliga upplevelsen och den bild av samhället som ständigt målas upp i politik och medier.

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Sverigedemokraterna och Tidöpartierna har gjort rädslan till ett politiskt verktyg. Lösningarna är nästan alltid desamma: hårdare straff, fler fängelser, fler utvisningar och nya grupper att peka ut. Först invandrare. Sedan bidragstagare. Därefter arbetslösa. Historien lär oss att när ett samhälle bygger sin politik på syndabockar tar listan aldrig slut.

Samtidigt visar forskning att sociala faktorer som utanförskap, fattigdom, misslyckad skolgång och brist på framtidstro har stor betydelse för kriminalitet. Om vi verkligen vill minska brottsligheten måste vi våga investera i människor innan de hamnar fel – inte bara straffa dem när det redan är för sent.

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Vänsterpartiets grundläggande idé är enkel: alla människor har lika värde, och ett starkt samhälle byggs genom jämlikhet, inte genom splittring. Trygghet skapas inte av att människor ställs mot varandra. Trygghet skapas när barn lyckas i skolan, när fritidsgårdar finns kvar, när vården fungerar, när människor har arbete och när ingen lämnas efter.

Det är också värt att komma ihåg att Brå:s statistik visar att flera typer av brott har minskat över tid. Exempelvis har egendomsbrott mot hushåll minskat tydligt sedan 2019, och flera brottstyper ligger på relativt stabila nivåer. Samtidigt ökar bedrägerier och vissa former av organiserad brottslighet, vilket visar att problemen är mer komplexa än vad den politiska retoriken ofta gör gällande.

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Det finns inga enkla lösningar. Den som påstår att alla problem försvinner om vi bara utvisar tillräckligt många människor säljer en illusion.

Om vi vill ha ett tryggare Sverige måste vi börja där framtiden finns – hos barnen och de unga.

Ge dem bra skolor. Ge dem fritidsaktiviteter. Ge dem vuxna som har tid. Ge dem hopp om arbete, bostad och ett värdigt liv.

För varje barn som får en framtid är det ett barn mindre som riskerar att rekryteras av kriminaliteten.

Solidaritet är inte naivitet. Det är den mest långsiktiga trygghetspolitik som finns.

Daniel Ståhl

Maria Andersson

Kristin Ingvarsdotter

Pelle Söderström

Per Karlsson

Daniel Gynnerfelt

Magdalena Wester

Staffan Folke

Magnus Stavbom

Leif Svensson

Ingrid Fredriksson

För Vänsterpartiet i Västervik