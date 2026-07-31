DEBATT: Kalmar län behöver fler lobbyister

Nästan sex av tio invånare i Kalmar län är negativt inställda till lobbying. Men när lobbying sker på ett öppet och konstruktivt sätt bidrar den till att stärka demokratin. Vi behöver nyansera bilden av vad lobbying är, skriver Johannes Krunegård och Sonja Nettelbladt från pr-byrån Westander som uppmuntrar fler att bli lobbyister.

Vad tänker du på när du hör ordet lobbying? Väcker det associationer till dolda påverkanskampanjer, stora pengar och snåriga processer? Då är du inte ensam.



Nästan sex av tio invånare i Kalmar län, 59 procent, är negativt inställda till lobbying. Bara tre procent är mycket positiva. Det visar en undersökning som Verian genomfört på uppdrag av oss på pr-byrån Westander.



Utifrån den negativa bild många har av lobbying är resultatet inte förvånande. Problemet är bara att bilden är väldigt förenklad.



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Lobbying innebär att företag, organisationer och medborgare kontaktar politiker med förslag och synpunkter i syfte att påverka politiska beslut. Möjligheten att påverka politikens innehåll är inte bara en grundbult i en representativ demokrati. En nära dialog med de som påverkas av politiken gör också att politikerna kan fatta mer välgrundade beslut.

Därför välkomnas lobbying också av de allra flesta politiker. När Westander ställde frågan till riksdagskandidaterna svarade tre av fyra, 76 procent, att de ställer sig positiva till att bli kontaktade av företag och organisationer.



Samtidigt är det helt grundläggande att påverkansarbetet sker på ett öppet och konstruktivt sätt. Det är därför välkommet att riksdagen i juni fattade beslut om ett lobbyregister, så att kontakterna mellan politiker och lobbyister görs mer transparenta. En större insyn i det politiska maskineriet gynnar såväl de enskilda politikerna och lobbyisterna som samhället i stort.

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Politiker som berättar om vilka de träffar visar respekt för förtroendet de fått av väljarna. På samma sätt kan organisationer som är öppna med sitt påverkansarbete visa att de tar ansvar för samhällsutvecklingen och stärka stödet för de förslag man driver. Den som tvärtom vill påverka i det dolda, genom anonyma mellanhänder, har inget i politiken att göra.



Den 13 september kan alla i Kalmar län påverka politiken genom att gå och rösta. Men vi vill uppmana dig som väljare att inte stanna där, utan att fortsätta stärka demokratin genom att hjälpa nyvalda riksdagsledamöter, regionråd och kommunpolitiker att fatta bättre beslut. Lyft på luren, föreslå ett möte, skriv en debattartikel, formulera ett medborgarförslag eller ställ frågor nästa gång kommunfullmäktige sammanträder.



Det är i konstruktiv dialog med medborgare, civilsamhälle och näringsliv som politiken blir som bäst. Därför behöver Kalmar län fler lobbyister.



Johannes Krunegård, affärsområdeschef på Westander

Sonja Nettelbladt, strategisk rådgivare på Westander