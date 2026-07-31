Kandiderar för SD – då menar Bertil att han inte längre är välkommen hos VIF

Bullerby Cup är i full gång, men i år är det inte Bertil Andersson som fotograferar evenemanget åt Vimmerby IF. När det blev klart att han ska kandidera för SD i höstens val var han inte längre önskvärd hos VIF. Foto: Stefan Härnström/privat

Inkludering och allas lika värde är ledord för Vimmerby IF:s verksamhet. Men när samarbetspartnern, fotografen Bertil Andersson, meddelade att han kommer att kandidera för SD i höstens val tvingades han avsluta sitt ideella engagemang i föreningen, hävdar han. – Alla är välkomna så länge man inte sympatiserar med SD, säger Bertil Andersson. – Det måste vara ett missförstånd, säger ordförande Stefan Bragsjö.

”Alla är välkomna att bli en del av Vimmerby IF och vår gemenskap. Vi gillar olikheter och hos oss är alla lika mycket värda och för att ha möjligheten att välkomna alla måste vi arbeta med låga trösklar in i föreningen.”

Så beskriver Vimmerby IF sig själva och sin verksamheten på föreningens hemsida.

Men när fotografen Bertil Andersson, som tidigare har dokumenterat klubbens verksamhet i allmänhet och Bullerby Cup i synnerhet, i vintras offentliggjorde att han kommer att kandidera för Sverigedemokraterna till kommunfullmäktige i valet, fick Vimmerby IF kalla fötter, menar han.

Efter ett styrelsebeslut gjorde föreningen klart för Bertil att ett fortsatt samarbete inte var aktuellt, detta med anledning av ”de rubriker som varit och hans engagemang inom SD”, påstår han.

”Gäller tydligen inte mig”

I ett inlägg på Facebook berättar Bertil Andersson om den sorg han känner över att inte längre vara välkommen att arbeta inom Vimmerby IF och om den förvåning han känner över hur beslutet motiverades för honom.

”Fotboll för ALLA, som väl är det som föreningen pratar mest om, det låter väl fint? Ett verkligt inkluderande namn. Men det gäller tydligen inte mig”, skriver Bertil Andersson bland annat.

– När jag beslutade mig för att kandidera för SD i höstens val var jag väldigt noga med att informera Vimmerby IF om detta. Vi samtalade om min kandidatur och jag fick då beskedet att det inte skulle möta något hinder. Men en kort tid senare meddelades jag att styrelsen hade beslutat att jag inte skulle fotografera något mer åt föreningen. Jag vet inte vad som hände däremellan, utan kan bara spekulera, säger Bertil Andersson.

– Anledningen uppgavs vara de rubriker som hade varit i samband med mitt tillkännagivande samt att jag skulle kandidera för SD. Man sa också att man var tvungen att tänka på spelarna så att de känner sig trygga. Vad de menade med det har jag inte en aning om. De talar alltså om samma spelare som jag har kommit jättenära under mitt jobb inom föreningen och där jag nu har massor med kompisar.

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Ledsen och besviken

Bertil Andersson säger sig vara både ledsen, besviken och förvånad över Vimmerby IF:s styrelses agerande.

– Jag tycker att man frångår både demokratin och allt som föreningens själv står för. Det här är bara samma fördomar som följer en ständigt. Alla är välkomna så länge man inte sympatiserar med SD. Ännu märkligare blir det ju när politiskt aktiva personer aldrig tidigare har stoppats från att engagera sig inom Vimmerby IF. Vid tiden för beslutet satt det till och med en person som var ledande inom ett annat parti i VIF:s styrelse, säger Bertil.

– Jag har röstat på SD i många år. Bara för att jag nu har gått ut med det offentligt och kommer att engagera mig politiskt innebär ju inte det att jag är en annan människa.

Vilka reaktioner har du fått på det här?

– Bara enorm stöttning och det är jag så klart tacksam för. Det är så många som är upprörda – både spelare, ledare, andra engagerade och föräldrar. Det har varit många sömnlösa nätter där jag har legat och funderat, och vid tillfällen, som exempelvis när Bullerby Cup drar i gång, blir det extra påtagligt att det fattas något. Mitt ideella jobb inom Vimmerby IF är det roligaste jag har gjort, och föreningen kändes som en andra familj för mig.

"Måste vara ett missförstånd"

Stefan Bragsjö är ordförande i Vimmerby IF. Han menar att den här frågan aldrig varit uppe i styrelsen över huvud taget och att han inte varit inblandad i den situation som beskrivs.

– Vi är rädda om politiskt engagemang och det borde samhället vara ännu mer. Vi har aldrig uppe människors politiska åsikter i styrelsens planering för föreningen. Det har vi aldrig haft, säger han.

Bragsjö säger att när Patricia Pöder anställdes fick hon även varumärke och kommunikation i sitt uppdrag.

– Det handlade om hur vi skulle organisera hennes uppdrag och roll. Det passade bra att koppla på henne varumärke och kommunikation.

Han dementerar att det har något med Bertil Anderssons engagemang i kommunens fjärde största parti.

– Det har inget med politik eller Bertil att göra. Han gjorde sitt uppdrag jättebra.

Så det han säger är inte sant?

– Jag kan inte värdera hans upplevelse, men det måste vara ett missförstånd. Vi har aldrig haft uppe politiska engagemang eller politiska värderingar när vi planerat eller planerar vår förening. Vi har mängder av människor med politiska engagemang som är ideella krafter i vår förening. Så länge man följer vår värdegrund är det inget konstigt. Jag kan inte värdera hans tankar, men det är tråkigt om han är besviken.

Man kan vara sverigedemokrat och aktiv i Vimmerby IF?

– Man kan vara aktiv i vår förening oavsett politiskt engagemang. Det måste vara ett missförstånd, för styrelsen har aldrig värderat det här. Det handlar inte om Bertil eller Bertils politiska engagemang. Däri ligger missförståndet. Bertil hade framför allt sin roll kopplat till seniorlagen och där rör sig Patrica nu aktivt. Han gjorde sin roll jättebra, men i samband med att vi satte Patricas uppdrag blev hon ansvarig för varumärke och kommunikation.

Så här avslutar för övrigt Vimmerby IF sin presentationstext på hemsidan:

”Vill du som privatperson eller ditt företag vara med och bidra till ett föreningsliv där alla är välkomna, hör gärna av dig.”

Micael Rundberg

Simon Henriksson