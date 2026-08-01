Han kommer tillbaka till Låxbo – för egen konsert

Jan Johansson kommer tillbaka till Låxbo. Utan Ellinor Brolin den här gången, men i stället med basisten Rickard Donatello. Foto: Privat

Tidigt i månaden var Jan Johansson på plats i Låxbo. Då tillsammans med Ellinor Brolin. Nu återvänder han för en alldeles egen konsert i helgen. – Det känns stort att få tillbaka honom igen, säger Kalle Sellbrink, en av arrangörerna.

I början av juli befann sig alltså Jan Johansson i Kulturmagasinet i Låxbo med Ellinor Brolin. De framförde då tolkningar av Kjell Höglunds låtar inför fullsatt salong.

Kvällen blev en jättesuccé och redan den här helgen återkommer Jan Johansson till Låxbo. Skillnaden den här gången är att han kommer ge en egen konsert.

Söndagen den 2 juli är det dags. Med sig har han basisten med det mäktiga namnet Rickard Donatello.

– Det känns stort att få tillbaka honom igen. Jag förväntar mig att vi får se en fantastisk konsert av en av svensk rockhistorias största legender. Trots det har han lyckats hålla sig lite utanför spotlighten, men fått många av sina kollegor att bli större och låta bättre, säger arrangören Kalle Sellbrink.

Han tänker bland annat på Stefan Sundström, Lars Winnerbäck och Kjell Höglund. Johan Johansson är också en ikon inom svensk punk i grupper som KSMB och Strindbergs.

– Han har producerat mycket åt andra men hans egna skivor är magiskt bra, även om han kommit lite i skymundan. Alla vet ändå vem han är.

"Därför vi startade föreningen"

Konserten är en del av Kulturmagasinet i Låxbos sommarsatsning under namnet "Poesisommar".

– Vi har bland annat haft "Korsdragspoesi" (Pia Eriksson) och skrivarna på folkhögskolan hade sin examen här. Det är högklassiga arrangemang och varje kväll är en seger på något vis. God mat, trevligt umgänge och att kunna bjuda på en fin konsert i en underbar lokal – det var därför vi startade föreningen.

Kalle Sellbrink räknar med lapp på luckan.

– Vi stannar någonstans strax över 50. Jag tror det var 55 senast och det blir en väldigt intim och andaktig känsla i lokalen. Ellinor sa det senast att hon kunde backa hur mycket som helst, hela rummet blev bara tystare av att hon gjorde det. Som musiker vet jag själv att man uppskattar en lyssnande publik med stora öron, säger Kalle Sellbrink.