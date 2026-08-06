DEBATT: Gärna fler miljardärer – men inte på andras bekostnad

Jag önskar jag kunde teckna. Men bilderna blir aldrig som mina tankar föreställer sig dem. Jag ser en nationsgräns framför mig och två folk. Ett på var sida. Båda klädda i trasor, svältande och med många sjuka som inte får någon hjälp. De skriker åt varandra.

"Haha! Vårt land har fler miljardärer än ert!"

"Men våra miljardärer är rikare än era, så det så!"

Det känns som om vi är på väg ditåt. De flesta av oss tillhör ingen av grupperna. Vi är inte miljardärer och vi är inte som de båda folken. Än.

Men de flesta av oss är längre från att vara miljardärer än att till exempel bli sjuka. Och ändå är de många, de som hejar på miljardärerna och tar deras parti.

*

De flesta miljardärer har inte blivit det för att de är exceptionellt duktiga. De flesta miljardärer har blivit det för att de har ärvt pengarna.

Du kunde också varit miljardär om du haft rätt föräldrar. Det kunde vem som helst av oss. Utan att vara duktigare än andra.

Jag har inget emot miljardärer. De är människor de också. De får gärna bli fler. Men inte på andras bekostnad. Ingen ska lämnas efter. Alla ska ha tillräckligt.

Vi lär våra barn att dela med sig. Att det ska räcka åt alla. Vi lär våra barn att andra ska få vara med. Att ingen ska lämnas ensam och utanför. Vi kallar det en god - svensk - uppfostran.

Men, när slutar den att gälla?

*

Jag växte upp så. För mig har det aldrig slutat att gälla. Jag tycker att det är rätt. Alla ska ha tillräckligt.

Snart är det valdag igen. Jag kommer - som vanligt - lägga min röst på människor som kämpar för alla dem som riskerar att hamna efter. Nu eller i framtiden. Det kan vara du. Det kan vara jag. Det kan vara någon annan.

Vem vet vad livet har i beredskap? Du kanske blir miljardär? Då tror jag att du klarar dig med lite mindre. Men i fall det inte skulle gå så önskar jag dig ett långt och lyckligt liv där du åtminstone alltid har tillräckligt!

Jens af Ekenstam Stenman - V i Vimmerby