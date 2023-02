Emma driver vidare bokhandeln själv: "Ingen skillnad för verksamheten"

Nyheten om att delägare Lotta Daniels lämnat Vimmerby bokhandel var Vimmerby Tidning först att berätta om. Nu kommer Emma Harrysson Karlsson driva vidare bokhandeln på egen hand.

– Det är helt privata skäl. Saker händer i livet och för verksamheten blir det ingen skillnad. Jag kommer inte driva den på något annat sätt, utan personalen är kvar precis som tidigare, säger Emma Harysson Karlsson till Dagens Vimmerby.

Har det varit aktuellt att ta in någon annan delägare?

– Nej, det är inget jag har övervägt i nuläget. Det funkar absolut att driva det själv. Jag har drivit företag förut och det här är ett litet företag. Den delen är ingen stor grej. Vi hade redan sedan tidigare uppdelningen att jag skötte mer av arbetet som inte syns utåt.

"Något helt annat"

Duon tog över bokhandeln, som då var nedläggningshotad, mitt i pandemin.

– Jag har sagt samma saker flera gånger. Det var lugnt i början, men vi hade inget att jämföra med. Jag hade jobbat som socionom och det här var något helt annat. Det är jättesvårt att säga.

Har du märkt någon skillnad nu senaste året?

– Det har legat ganska stabilt om man slår ut det över tid. Kanske att det varit mer besökare hela tiden det senaste året. Det är inte så spännande, men det är en stabil verksamhet. Vi har inte haft lika mycket personal som de tidigare ägarna, så det kanske är en signal om att handeln gått ned. Men det är jättesvårt att säga.

Vill få igång ännu mer

Bokhandeln har två fast anställda och en anställd på deltid.

– Sedan har vi en del personal som rycker in när det är extra, som bokrean, semestertider eller helger. Till en början jobbade vi jättemånga timmar, men nu är jag sällan här mer än öppettiderna. Det mesta går att göra samtidigt som man gör annat.

Bokhandeln vill också satsa ännu mer på skrivarkurser, författarkvällar och annat framöver.

– Första året hade vi ingenting. Nu har vi lite på gång, men man vill alltid göra mer. Mina kollegor har jättebra idéer och vi vill att det ska bli en riktig bokhandel, men vi har inte helt kommit igång med ett jättelöpande program. Det handlar om att få in en rutin i det. Kanske att vi en söndag i månaden har öppet för skrivande, att vi har två skrivkurser per termin och att vi någon speciell dag i månaden har "After förskola", där man har högläsning för barnen.

"Trivs med tillvaron"

Många var väldigt glada när beskedet kom att nedläggningshotet mot bokhandeln var undanröjt. Några andra planer än att driva det vidare har inte Emma Harrysson Karlsson.

– Det är en stabil verksamhet och i dagsläget har jag inga andra planer. Jag längtar till Stockholm varje dag, men jag har inte kvar mitt liv där, mitt boende eller min familj. Jag är inte sugen på att bli socionom igen heller, utan trivs med den här tillvaron.