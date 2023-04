Tidigare politiker föreslår kameraövervakning av AL-skolan

Anneli Jakobsson lyfte frekvent kameraövervakning under sin tid i politiken. I höstens val missade hon en fullmäktigeplats – men nu föreslår hon i ett medborgarförslag att man ska se över om det är lämpligt att kameraövervaka Astrid Lindgrens skola.

Under sin tid inom Sverigedemokraterna föreslog Anneli Jakobsson flera gånger kameraövervakning som en trygghetsskapande åtgärd. Numera är hon medlem i Moderaterna, men hon nådde inte en plats i fullmäktige vid valet 2022.

Tankarna på att påverka har hon inte släppt. Nu föreslår hon i ett medborgarförslag att man ska se över om kameraövervakning är lämpligt på i första hand Astrid Lindgrens skola.

Hon vill även att man ser över vilka andra skolor i kommunen där det skulle vara lämpligt att sätta upp kameror.

”Skolan är en viktig plats för våra elever och här tillbringar barn och unga en stor del av sin uppväxt. Skolan ska vara en plats där alla känner sig säkra och trygga, och skolan är en viktig plats för lärande och utveckling”, skriver hon i medborgarförslaget.

Anneli Jakobsson nämner skadegörelse som ett stort problem för just AL-skolan.

”När skolan ringer ut för dagen skingras eleverna och skolgården används ibland som en mötesplats vilket givetvis är positivt, men det medför även tyvärr att ett fåtal andra personer är ute efter att förstöra för andra elever genom klotter eller annan vandalisering. Astrid Lindgrens skola har ett flertal gånger varit utsatt för omfattande skadegörelse vilket inte alls är trevligt för varken elever eller skolans personal att komma till på morgonen”, skriver hon vidare.

Blev debatt nyligen

Genom kameraövervakning skulle man både avskräcka och få bevismaterial den dagen ett brott har begåtts, anser hon.

Medborgarförslaget lämnades in till kommunen i början av april och kommer till kommunfullmäktige längre fram.

Så sent som i februari i år vållande en motion från Anneli Jakobsson, som lämnades in under 2020, en het debatt i fullmäktige.

Den handlade om att utreda vilka offentliga platser i Vimmerby där man skulle kunna införa kameraövervakning. Vid fullmäktigesammanträdet i februari drev oppositionen igenom en återremiss och det betyder att frågan ska utredas vidare. Majoritetens förslag var att avslå motionen.