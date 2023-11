Elförbrukningen i Sverige fortsätter att minska

Under oktober minskade den distribuerade elen till hushåll och mindre företag via EoN:s elnät med fem procent jämfört med föregående år. Foto: MostPhotos

Den distribuerade elen till hushåll och mindre företag via EoN:s elnät minskade med fem procent under oktober månad jämfört med föregående år.

EoN:s kunder fortsätter att spara el. Det distribuerades sammantaget fem procent mindre el i oktober än i fjol. Räknas de större företagen in rör det sig om en total minskning med två procent.

Eldistributionen via EoN:s elnät till hushåll och mindre företag minskade från 660 GWh under oktober 2022, till 626 GWh under oktober 2023.

September såg sammanlagda energibesparingar på två procent medan augusti månad hamnade i paritet med fjolåret.