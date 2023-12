Kommunen krävde jätten på svar efter avbrotten – nu har man träffats

Den rödgröna majoriteten i kommunen gjorde en skrivelse till Eon där man efterfrågade en redogörelse för orsakerna och hur man skulle undvika liknande problem i framtiden.

– Det är en fråga om trygghet och säkerhet för oss. Inte minst då mobilmaster i områden med elavbrott slutar fungera efter fyra timmar. Det gör att boende inte har vare sig uppkoppling mot nätet eller ännu allvarligare inte kan nå 112 i nödsituationer. Det blir också besvärligt för många äldre som redan innan är beroende av stöd från kommunen och för lantbrukare och andra i området som är beroende av el för sin djurhållning, sa kommunalrådet Helen Nilsson (S) då.

Under julveckan träffade Vimmerbys ledande politiker och tjänstepersoner representanter från Eon. På dagodningen fanns bland annat åtgärder för den senaste tidens återkommande elavbrott.

– Orsaken till strömavbrotten har varit trädfall över ledningar och en trasig kabel. Det är de större felen som har varit avgörande. Det nätet som vi har där är ganska stort och när det händer något i nätet, så blir många kunder drabbade, säger Björn Persson, regionchef på Eon.

Förändringar att vänta

Enligt honom är förändringar att vänta relativt snart.

– Vi har planerat att under första kvartalet nästa år göra en del insatser. Det handlar om att snabbare både ta och göra sektioneringar i samband med strömavbrotten och koppla in dem på områden som inte är drabbade. För det krävs tekniska lösningar och vi kommer isolera strömavbrotten till så få kunder som möjligt. Det gör vi genom att bygga ihop nätet med matning från annat håll. Nätet utgår från en transformatorstation i Frödinge och det matar ett rätt stort område, med både kabel och luftledning.

Eons målsättning med åtgärderna är att göra hela det här området mindre känsligt.

– När det kommer strömavbrott, för det gör det alltid, så ska det vara färre kunder som drabbas.

När kan vi se ett förändrat läge?

– Första åtgärderna vidtas under början av året, så tanken är att det ska vara ett förändrat läge under nästa år. Vi har grävt ned väldigt mycket kabel under resans gång, men vi har fått byta ut luftledningarna till isolerade luftledningar som tål trädnedfall, men det var just trädnedfall som slog av den isoleringen. Då finns det inte så mycket att göra, då får man ett strömavbrott. Där vi inte har grävt ned är det områden där det är svårt att komma ned i backen. Det är bergigt och kuperat och vi kan inte spränga ned oss kilometervis för en kabel i backen.

Diskuterade andra saker

Björn Persson säger att Eon planerat för de här åtgärderna även innan kommunens brev.

– Det är bra att vi har en dialog med kommunen, men mötet avsåg inte enbart strömavbrotten. Vi diskuterade också kapacitetsfrågor för kommunen, inte minst i skenet av intressenter och förfrågningar av solcellsparker. Vi diskuterade laddinfrastruktur med tanke på den omställning som sker och de problem som uppstått där en entreprenör för fiber skadat mycket elledningar och orsakat onödiga strömavbrott, säger Björn Persson och fortsätter:

– Vi hade ett bra möte och gick igenom hela kartan vad gäller elförsörjningen. Situationen kommer förändras. Om kanske 20 år har vi en fördubblad elkonsumtion i landet och det beror på omställningen av transportsektorn och att basindustrin i landet går från kol och olja till eldrift. Vi pratade också om framtiden och att vår 130-kilovoltsledning snart är redo att anslutas. Vi är inne i sista kurvan nu och har bara upploppet kvar.

Från kommunens sida deltog kommundirektör Carolina Leijonram, samhällsbyggnadschef Klas Svensson, gatuchef Roger Lindell, mark- och exploateringsingenjören Emma Rignell samt VEMAB:s vd Olle Fogelin.

– Vi är väldigt glada för mötet med Eon. En säkrad strömförsörjning är helt avgörande för att kommunens företag ska kunna fortsätta utvecklas. Vi passade också på att diskutera de strömavbrott som vi upplevt i olika delar av kommunen i närtid och fick redogörelser för orsak och åtgärder, säger Carolina Leijonram i ett pressmeddelande.

Från politiskt håll deltog Helen Nilsson (S), Daniel Gottling Nestor (S), Jacob Käll (C) samt Peter Fjällgård (V) på mötet.

– En mycket viktig fråga för oss är att vi ska vara snabba på att till exempel fånga upp intressenter för solcellsanläggningar och batterilösningar på ett professionellt sätt inom kommunkoncernen. Vi är alla aktörer i det samhällspusslet. Mötet bidrog till en ökad klarhet i hur vi ytterligare kan förbättra våra samarbetsformer, säger Helen Nilsson (S).