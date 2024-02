Facket om möjligheten till korttidsavtal: "Behövs ett statligt stöd"

I slutet av januari slöt GS-facket och TMF som tecknat ett avtal om korttidsavtal utan statligt stöd. Det hela beror på det stora antalet varsel som lagts inom träindustrin.

Förutsatt att en lokal överenskommelse träffas ger avtalet företagen ett alternativ till att varsla personal. Det innebär att arbetstagaren går ned 20 procent i arbetstid och får tolv procent lägre lön.

Under pandemin användes dessa avtal i stor omfattning, men då var också staten en tredje spelare i detta.

"Under stora delar av 2023 har GS-facket och TMF, både tillsammans och var för sig, uppmanat och uppvaktat nuvarande regering att aktivera stödet samt andra åtgärder för att mildra de enorma konsekvenser vi nu ser inom träindustrin. Regeringen har visat noll intresse och det kan inte tolkas på annat sätt än att de struntar i de tusentals som varslats inom träindustrin", skriver GS-facket i ett uttalande på sin hemsida.

– Lärdomarna från pandemin visar att den här typen av avtal kan hjälpa till att rädda kvar jobb. Att hitta lösningar så att våra medlemmar kan behålla jobbet är den främsta anledningen till att vi tecknar det här korttidsavtalet. Med det sagt tycker jag det är under all kritik att regeringen lämnat åt parterna att hantera detta helt utan statligt stöd. Träindustrin är viktig för landsbygden och för att lösa bostadskrisen som är akut. Men vi har inte fått stöd för att vare sig stimulera byggandet eller rädda kvar viktig kompetens. Det är skamligt, säger Madelene Engman, avtalssekreterare på GS-facket.

"Försämrad ekonomi"

Stora fönstertillverkaren Leiab i Mariannelund har nu valt att införa korttidsarbete. Patrik Andersson är lokalombudsman för GS-facket i bland annat Vimmerby kommun och kommenterar korttidsavtalet så här:

– I mitt område har det kommit in några förfrågningar, men det är ännu ingen som hoppat på tåget. Det här är en tvådelad insats, där arbetstagaren offrar inkomst och arbetsgivaren gör en lättning i arbetstid.

Han är orolig för vilka konsekvenser det här kan få.

– Att jobba kortare tid ger försämrad ekonomi och i en så osäker tid som det är, så kan det få påverkningar om det inte slår väl ut. På individbasis kan det försämras både genom sänkt inkomst och sedan komma ut i sämre a-kassa.

Kan det inte vara positivt att undvika varsel?

– Så kan det vara, men i våra branscher är det just nu noll i många orderböcker. Då är det här en åtgärd som kan bli uddlös. Men i rätt forum är det en jättebra hjälp, men det är svårt att veta hur många lokalt som kan ha nytta av det. Trähusbranschen har tappat så mycket överlag att jag har svårt att se att det kan hjälpa till.

"Behövs statligt stöd"

Patrik Andersson är mycket kritisk till regeringens insats.

– Det som hade behövts är ett statligt stöd likt det som var under pandemin, men nu har vi en regering som inte lyssnat på GS-facket eller arbetsgivarorganisationerna. Nu får medarbetare och arbetsgivare ta varsin del i stället för att vi får in trepartsuppgörelse som under pandemin.

Lokalombudsmannen för Hultsfred och Västerviks kommuner har inte gått att nå.