Restaurangbranschen på jakt efter medarbetare till sommarsäsongen

Gymnasieleverna på Vimmerby gymnasium fick under dagens lunchrast möjlighet att besöka restaurangskolan och träffa flera lokala arbetsgivare inom restaurang och besöksnäring.

– Istället för att bara rikta in oss mot våra restaurangelever arrangeras mässan för alla elever från skolan. Det är därför vi har lagt mässan på lunchrasten för att alla ska kunna gå ifrån och söka sommarjobb. Idén väcktes i restaurangnätverket. Jag och Maria (Carlsson) på Kalles Lek och Lattjo har pratat, fixat och bjudit in aktörer till mässan, säger Steffan Witterdal, lärare på restaurang- och livsmedelsprogrammet.

Vimmerby Turistbyrå är delaktig i restaurangnätverket. Piroska Kallay hyllar initiativet med en mässa för att locka fler ungdomar till sommarjobb inom restaurangbranschen.

– Många jobb ska tillsättas inom restaurangbranschen till sommaren och behovet är jättestort. Hotell och restaurang och hela besöksnäringen slukar mycket arbetskraft. Astrid Lindgrens Värld är jättestora och det är även aktörer som Vimmerby Camping och Vimmerby Stadshotell. Det är stort engagemang i restaurangnätverket och aktörerna brinner för restaurangskolan, säger Piroska Kallay.

"Vi har en fin utbildning här"

Vimmerby Camping söker 47 sommarjobbare och har snart kommit i mål med alla rekryteringar.

– Vi behöver folk i städ, glasskiosk och reception med mera, säger Elisabeth Wolmeryd på Vimmerby Camping.

Kalles Lek och Lattjo har ett tiotal medarbetare som jobbar året runt.

– Vi brukar inte ta in så många för just sommaren utan det fylls på med medarbetare under årets lopp. Om man tänker storleken på Vimmerby jämförelsevis med en annan stad i samma storlek, kontra hur många vi kan ge arbete under sommaren, är jättebra, säger Maria Carlsson.

Restaurangnätverket har varit igång i nästan två år och får mycket lovord.

– Det började med att det var väldigt få som sökte till restaurangskolan och vi kände att det inte blir bra. I år är det tre elever som tar studenten och det leder till brist på kockar och restaurangpersonal. Vi har en fin utbildning här och det finns få som söker in till programmet. Vi kände att vi måste göra något för att hjälpa till och vända trenden och intresset, säger Maria Carlsson.

– Att vi har en restaurangskola i stan är guld värt och det ska vi verkligen vara måna om, säger Elisabeth Wolmeryd.

Guldkants restaurangchef Henrik Hemmingsson fanns på plats på restaurangskolan.

– Vi är här för att visa att vi söker sommarjobbare. Vi är nog ett av mindre ställena i Vimmerby. Vi har många medarbetare som kommer tillbaka, men det finns arbetstillfällen hos oss, säger Henrik Hemmingsson.

Många tjänster ska tillsättas på ALV

Astrid Lindgrens Värld är i vanlig ordning på jakt efter många sommarjobbare.

– Vi ska tillsätta totalt 200 tjänster på mat- och dryckesavdelningen. Vi har tillsatt väldigt mycket och är mitt i anställningsfasen. Ansökningsperioden öppnade redan innan jul och intresset har varit ganska bra. Vi har intervjuer inbokade både vecka 8 och 9 och har en tredjedel kvar att tillsätta, säger Sofia Jedebäck, kökschef på Astrid Lindgrens Värld.

Antalet tjänster på Astrid Lindgrens Värld har ökat de sista åren i och med att de har lagt till fler restauranger.

– Vi har många återkommande medarbetare och det gör att vi kan bygga en stomme och känna trygghet. Vi försöker tillsätta personer i alla åldrar och vi har jättepositivt gensvar från seniorrekryteringen med många som vill jobba mycket. En del vill jobba fem dagar i veckan och många vill jobba två-tre dagar. Det hjälper oss mycket och de är extra värdefulla innan skolan har slutat.

Även om det just nu är mycket att göra ser Sofia Jedebäck med tillförsikt fram emot sommarsäsongen.

– Det är pännande att arbeta tillsammans med ungdomar. Många av dem har inte varit ute i arbetslivet tidigare och här har vi möjlighet att forma dem i arbetslivet. För Vimmerbys ungdomar är det roligt med tanke på att det finns så mycket jobb att välja. Jämfört med en något större stad finns det kanske många som inte lyckas få något sommarjobb. Det är positivt att vara på mässan och höra hur de andra aktörerna ligger till och vad de har för behov och utmaningar med att hitta folk, säger Jedebäck.