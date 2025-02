Caroline valdes till ny ordförande: "Känns spännande"

Strax före jul stod det klart att Niklas Gustafsson skulle avgå som ordförande för Vimmerbyortens Ryttarförening i samband med årsmötet. Under tisdagskvällen valdes Caroline Arvidsson till ny ledare. – Det känns som en nystart. Det ska bli spännande, säger hon om uppdraget.

Ridskolechefen Victoria Nöjd, som även varit verksamhetschef, lämnade nyligen sin anställning efter sex år. Dessutom stod det kort före jul klart att Niklas Gustafsson skulle lämna uppdraget som ordförande efter hela sju år. I samband med årsmötet nu i februari skulle han också helt lämna styrelsen.

– Jag har varit engagerad i den här föreningen i väldigt många år och nu är det dags att lämna vidare till någon annan. Verksamhetschefen och jag har jobbat väldigt tajt tillsammans, så när hon väljer att sluta så gör jag det med. Då får andra chansen att sätta sin prägel på verksamheten, berättade Niklas Gustafsson i december.

Under tisdagen höll ryttarföreningen sitt årsmöte och valde då Caroline Arvidsson, vd för Vimmerby Bildemontering, till ny ordförande.

– Jag känner mig färdig och ville avgå. "Carro" har varit med i styrelsen ett tag och det kommer bli jättebra. Min önskan var att lämna helt och jag blev avtackad i går. Det var ett bra årsmöte med ett 20-tal närvarande, säger Niklas Gustafsson.

Suttit i styrelsen i tre år

Caroline Arvidsson, som tidigare varit vice ordförande, ser fram emot uppdraget.

– Jag har suttit i styrelsen i tre år och det här känns som ett spännande och roligt uppdrag. En stor del av styrelsen är ny och det känns som en nystart. Vi har mycket engagemang bland personal, föräldrar och styrelse, så det ska bli roligt att ta sig an 2025. Tanken är att det ska hända mycket på Ryttargården, säger hon.

Vad ska hända?

– Vi hade mycket aktiviteter under sportlovet och har mycket planerat framåt också. Vi håller på och bildar en ungdomssektion och jobbar med ponnyridningar och aktiviteter för barn. Vi tittar även på läxhjälp och sådant. Vi hade övernattning under sportlovet som blev jättepopulärt och nu tittar vi på om vi kan ha det fler gånger. Sedan är det ponnyridning på ALV under höstlovet och andra lägeraktiviteter. Det är mycket på gång.

Blir det Lilla Gubben Cup?

– Vi valde ju att pausa det tidigare och nu ska den nya styrelsen ta beslut om vi ska dra igång det eller inte. Det har varit en utmaning för de flesta ridskolor att anordna tävlingar och det är svårt att få ryttarna att komma, men det här kommer den nya styrelsen ta beslut om.

Flera nya namn

Kvar från den gamla styrelsen är, utöver Caroline Arvidsson, bara Ann Karlsson och Erik Franzén. Nyinvalda blev Annie Hermansson, Fredrik Antonsson, Hannah Gånge, Angelica Johansson och Mia Karlberg Lingefelt.

Ann Karlsson kommer fungera som kassör, Erik Franzén som vice ordförande och Fredrik Antonsson som sekreterare. Lämnar styrelsen gör också Paulina Bertilsson och Tina Borum.

– Det är fem nya namn och verkligen en nystart. Det är bra att det kommer in nytt folk med ny energi och nytt tänk. Niklas har gjort ett fantastiskt jobb, men vi förstår att han måste fokusera på sitt heltidsjobb och politiken. Vi är tacksamma för alla timmar han lagt ned. Vi tappar mycket kunskap när han försvinner, men jag tror samtidigt att det är bra att man alternerar. Valberedningen har gjort ett fantastiskt arbete och vi har en kompetent och peppad styrelse, där det bubblar av energi.

Hur kommer det sig att du blir ordförande?

– Jag har ridit till och från sedan jag var liten och min dotter har också ridit. Jag är redan engerad i Företagarnas styrelse och gillar att engagera mig. Jag tror att man kan göra skillnad genom att hjälpa till. Nu försvann många från styrelsen och ridskolechefen slutade också, så det behövdes det att några med erfarenhet fanns kvar för att hjälpa de nya. Det ska bli ett kul uppdrag att dra igång.

Hur man kommer göra med ny verksamhetschef är ännu inte bestämt.

– Det är upp till den nya styrelsen att ta beslut om. Vi hann aldrig rekrytera före jul och nyår och har skjutit på det till våren. Det får nu den nya styrelsen titta på hur vi ska formera det.