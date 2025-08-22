VIMMERBYS BEFOLKNING ÖKAR MEST I HELA LÄNET

Vimmerby ökar mest i länet vad gäller befolkning första halvåret 2025. Foto: MostPhotos

Vimmerby kommun har länge haft jobbiga befolkningstapp. Nu ökar befolkningen. Första halvåret ökade man med 30 personer, vilket är störst ökning i länet. – En glädjande siffra, säger Eva Kindstrand Ströberg (S), ordförande i kommunstyrelsen.

Nya siffror från SCB visar att Vimmerbys befolkning ökade med 30 personer under det första halvåret 2025. Ökningen beror på ett flyttningsöverskott. Alltså att det är fler som flyttar till kommun än härifrån.

Flyttningsöverskottet var totalt 73.

– Det här är glädjande nyheter! Vi hoppas att det är en trend och att fler upptäcker allt gott Vimmerby kommun har att erbjuda, säger Eva Kindstrand Ströberg (S), kommunstyrelsens ordförande i Vimmerby.

För länet som helhet var siffrorna dystrare. Totalt minskade länets befolkning med 444 personer under första halvåret. Utöver Vimmerby var det bara Borgholm och Mörbylånga som ökade sin befolkning. De gjorde det med 16 respektive 21 personer.

Vimmerbys befolkning per den 30 juni är nu 15 414 invånare.

Så ser det ut i Hultsfred, Västervik och Kalmar

Hultsfreds kommun tappade 64 personer första halvåret och har nu 13 609 invånare. Västerviks kommun minskade befolkningen med 81 och ligger nu på 36 366 invånare. Kalmar kommun ligger nu på 72 657 invånare efter att ha tappat 47.

Mest i länet tappade Högsby kommun, som är 94 invånare färre och ligger på 5 227 invånare.