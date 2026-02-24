Vimmerby fortsätter tappa invånare: "Vår förbaskade skyldighet att skapa framtidstro"

Vimmerby kommun fortsätter tappa invånare. 2022 hade kommunen 15 557 invånare. Nu är det nere på 15 384. – Det är tråkigt, men det är vår förbaskade skyldighet att skapa framtidstro och avisera det, säger kommunstyrelsens ordförande Eva Kindstrand Ströberg (S).

Under tisdagen kom de senaste befolkningssiffrorna från SCB. För Vimmerby kommuns del var det nya mardrömssiffror som släpptes.

Folkmängden i Vimmerby minskade med 57 personer mellan 2024 och 2025. Framför allt var det att det var färst nyfödda på över ett halvt århundrade som påverkade.

107 barn föddes och 174 avled förra året. 616 personer flyttade hit och 612 flyttade härifrån. Vimmerby kommun har nu 15 327 invånare och minskningen hamnade på -0,4 procent.

– Det är tråkigt, men inte helt oväntat. Vi har verkligen att jobba med och vi måste försöka från kommunens sida att påverka. Det handlar om att man ska vilja bilda familj i Vimmerby kommun, vilja bo kvar och vilja flytta tillbaka hit när man har varit iväg och studerat. Det är viktigt att man väljer Vimmerby som sin kommun att bilda familj i, säger kommunstyrelsens ordförande Eva Kindstrand Ströberg (S).

"Vår förbaskade skyldighet skapa framtidstro"

Hon har en rädsla för att omvärldsläget påverkar.

– Man kanske tänker till en extra gång innan man skaffar barn. Det är vår förbaskade skyldighet att skapa framtidstro och avisera det.

Vad har ni trott på för tapp när ni har diskuterat det?

– Vi vet att det föds betydligt färre barn och att det här kvartalet skulle bli sämre än det tidigare. Det är så det ser ut och det är inget unikt för Vimmerby. Det ser likadant ut i många kommuner. Vi måste försöka få unga familjer att få tillbaka framtidstron. Man ska få unga att våga och känna att de kan bilda familj här.

Bådar inte gott på sikt

Siffrorna för nyfödda bådar inte gott på några års sikt.

– Det här bekräftar de utmaningar vi sitter med och det är absolut inte bra. Nu gäller det att på något sätt vara kreativ och lösningsfokuserad för att skapa framtidstro. Det är otroligt mycket som inte har återhämtat sig sedan pandemin. Gång på gång har det kommit nya kriser och nya utmaningar gång efter annan. Det blir ingen återhämtning riktigt och det måste vi få till.

Ser du en risk för att fler förskolor och skolor kommer ryka inom några år?

– Det är klart att den risken finns, men vi ska göra vårt bästa för att inte komma dit. Det går inte att ha många små enheter, för då drabbas man på ett större plan, så det finns en sådan risk. Absolut.

"Ändå gott hopp"

Det kommunalrådet vill fokusera på är att öka inflyttningen till Vimmerby kommun. Den ökade faktiskt under 2025, då fyra fler flyttade hit än härifrån under året.

– Vi måste få till en ökad inflyttning hit och göra vad vi kan för att skapa en framtidstro. Det gäller att skyddsnätet fungerar i samhället och det är det viktiga. Vi behöver se till att Vimmerby är ett bra alternativ för den som bott iväg i några år och kan tänka sig att flytta hem. De här siffrorna är bra och bevisar att många har tänkt till och förstått att det inte är så tokigt att bo här i Vimmerby. Vi har mycket att erbjuda och det är positivt.

Vad gör ni med de här siffrorna nu?

– Vi får sätta oss ned och fundera på hur vi kan förbättra dem. Vi behöver ha elever och skattebetalare i kommunen. Vi behöver också ha en levande kommun och vi måste sätta oss ned med siffrorna och titta över vad vi kan göra.

Hur illa är det att utvecklingen går ned mot 15 000 invånare?

– Jag har ändå gott hopp för Vimmerby kommun. Vi vet var utmaningarna är och jobbar med dem. Det ser ut som det gör i stora delar av landet och alla kämpar med liknande saker. Det handlar också om vilka kommuner vi tar folk ifrån. Det behöver födas fler barn, så enkelt är det.

Målet åldrades inte väl

Ett mål som inte åldrats särskilt väl är Socialdemokraternas från valrörelsen 2018. Då hade partiet en målsättning om att nå 17 000 invånare fyra år senare. Nu vet vi att den målsättningen hamnade långt från verkligheten.

– Det var absolut för optimistiskt. Det fanns en vilja och en ambition, men verkligheten har kommit ifatt oss och många andra. Det är tyvärr inte den utveckling vi ser, säger Eva Kindstrand Ströberg (S).