Lägsta siffran på över ett halvt århundrade – så få är vi nu

Tio av tolv kommuner i Kalmar län minskade sin befolkning under 2025. Vimmerby kommun är en av dessa. Så här få barn har inte fötts i Vimmerby på över ett halvt århundrade.

Det visar ny statistik från Statistiska centralbyrån, SCB.

Under 2025 var barnafödandet historiskt lågt och befolkningen minskade i väldigt många delar av landet. I Kalmar län tappade alla kommuner utom två befolkning under förra året.

Det var endast Kalmar och Mörbylånga som hade plussiffror totalt sett. Vimmerby kommun tappade 0,4 procent av sina invånare under 2025. 107 barn föddes samtidigt som 174 personer avled under året.

616 personer flyttade till Vimmerby medan 612 flyttade härifrån.

Extremt få barn föddes

Det gör att Vimmerby kommun nu har 15 327 invånare. Det är totalt sett 57 färre än vid utgången av 2024, då folkmängden låg på 15 384 personer.

I 161 av Sveriges 290 kommuner minskade barnafödandet under 2025 jämfört med 2024. Det är fjärde året i rad som antalet födda barn i landet sjönk. Barnafödandet är nu på den lägsta nivån sedan början av 00-talet.

– I Vimmerby föddes 107 barn under 2025. Det är 33 färre än året innan, säger Lovisa Sköld, statistiker på SCB.

Det mått som kallas summerat fruktsamhetstal, alltså antalet barn per kvinna, ökade under 00-talet men har de senaste året vänt ned igen. Under 2025 hamnade barnafödandet på 1,42 barn per kvinna. Det är något lägre än 2024 och en ny bottennotering.

– Vi har statistik om summerad fruktsamhet som sträcker sig flera hundra år tillbaka, och talet har aldrig tidigare varit så här lågt. Med andra ord: Antalet födda barn per kvinna i Sverige är det lägsta någonsin, säger Carl Görtz, statistiker på SCB.

Värst tapp för Högsby

Enligt den senaste befolkningsstatistiken är vi i Sverige nu 10 605 529 invånare. Det är en ökning med 17 819 personer, motsvarande 0,2 procent, jämfört med 2024. Befolkningen minskar dock i en majoritet kommuner i landet. Knivsta kommun har ökat mest och där har folkmängden vuxit med 2,5 procent. Befolkningen i Norsjö kommun har krympt med fyra procent.

I Kalmar län är det endast Kalmar och Mörbylånga som ökar sin befolkning. I båda fallen var förändringen +0,5 procent. Störst tapp procentuellt sett hade Högsby med -3,5 procent. Där tappade man 187 invånare och ligger nu på 5 134 personer i kommunen.

– I absoluta tal är den totala folkökningen i Sverige förra året den minsta sedan slutet av 1990-talet, säger Lovisa Sköld.