Enhetschefen: "Man kan tro att det är livsfarligt att gå utanför dörren"

Det förekommer välfärdsbrott i Vimmerby kommun. Det säger enhetschefen för folkhälsa, Anders Degerman, angående utvecklingen av organiserad gängkriminalitet och välfärdsbrottslighet. – Vi tillåts att tro på en väldigt mörk bild ibland. Man kan tro att det är livsfarligt att gå utanför dörren, säger han.

I samband med måndagens fullmäktigesammanträde gick Anders Degerman, som är enhetschef för folkhälsa, igenom utvecklingen av den organiserade gängkriminaliteten och välfärdsbrottsligheten.

Han påtalade att det är viktigt att hålla två saker i huvudet samtidigt.

– Den organiserade brottsligheten har vuxit kraftigt samtidigt har vardagsbrottsligheten minskat. Så har det sett ut från 2001 till 2022 och kurvorna fortsätter åt det hållet. För en vanlig medborgare så är risken att utsättas för brott betydligt mindre än tidigare, säger Degerman inför fullmäktigepolitikerna.

Det handlar om stölder, misshandel och trafikbrott som har minskat. Bedrägeribrott är ett brott som ligger under den organiserade brottsligheten, men som givetvis också drabbar gemene man.

– Allt är inte svart eller vitt, men ekonomin är drivkraften i all brottslighet. Det finns inget ideologiskt. Det är pengar det handlar om och det rör sig om 100 till 150 miljarder kronor. Det är väldigt mycket pengar.

Vardagsbrotten har minskat

Narkotikavinsterna uppgår till 2-3 miljarder. Bedrägerivinsterna är nästan tre gånger så stora och vinsterna av välfärdsbrottslighet uppgår till någonstans mellan 11 och 27 miljarder.

– Det är allt från upphandling till föreningsbidrag och andra bidrag.

Svarta inkomster genererar 91 miljarder och är överlägset störst. Den illegala avfallshanteringen uppgår till 4-6 miljarder kronor.

– Vardagsbrotten har minskat och när det handlar om att fysiskt komma över pengar. Det är färre personrån och färre villainbrott. Vi hade 30-40 per år för några år sedan, men nu pratar vi om enstaka villabrott, inga bankrån och inga värdetransportrån.

Sker välfärdsbrott här

Anders Degerman säger att välfärdsbrott, som handlar om att på olika sätt komma över skattepengar och de gemensamma medlen, finns överallt och i varje kommun.

– Så också i Vimmerby självklart. Den organiserade brottsligheten är komplex. Man använder sig av företag, välfärdsbrott och bedrägerier. Alla vi här i Vimmerby kommun har ett uppdrag att jobba aktivt mot det här. Det här påverkar tilliten till samhället i väldigt hög grad.

Enhetschefen menar också att det finns en allmän bild som inte är sann.

– Vi tillåts att tro på en väldigt mörk bild ibland. Man kan tro att det är livsfarligt att gå utanför dörren till exempel. Vi har en minskad brottslighet för de allra flesta. Förra året var det 92 mord och 2023 var det 121 mord. Det är där det har flukturerat senaste tioårsperioden. Det är färre mord än på 90-talet per capita. Det glömmer vi ofta bort och tänker att det blivit så mycket värre, men morden har minskat. Diskussionen som förs skapar otrygghet och påverkar tilliten.

När det gäller Vimmerby specifikt menar Degerman att narkotikan inte dominerar här.

– Det finns även här såklart, men inte mer här än någon annanstans. Snarare mindre. Bedrägerier utsätts våra medborgare för och vi utbildar äldre i att skydda sig från bedrägerier. Det kanske vi ska göra, men det är också att skuldbelägga den drabbade. Det är en haltande jämförelse kanske, men tar man våldtäktsoffer är det som att prata korta kjolar, som diskussionen var för en massa år sedan. Vi ser en del romansbedrägerier och en del välfärdsbrott. Vi ser folkbokföringsbrott, en del bidragsbrott och en del skattebrott.

"Ingen gängbrottslighet här"

Anders Degerman uppger att det inte finns någon gängbrottslighet i Vimmerby.

– Det är väldigt få ungdomsbrott i Vimmerby och det är bra att ha med sig. Det är få ungdomar som blir dömda för brott. Vi har en arbetsgrupp som jobbar med välfärdsbrott. Vi tittar på otrygga platser och har just nu exempelvis ett arbete kring resecentrum.

En lokal trygghetsgrupp har möten varje fredag.

– Vi har en kvart oavsett vilken fredag det är på året, om det är röd dag eller inte, där vi checkar av läget. Jag har varit lite positiv här, men den organiserade brottsligheten är systemhotande. Vi måste kunna ha två bilder i huvudet samtidigt. Vi har bekymmer och jag har en passning till er inför valet 2026. Vilka kandiderar? Det är en jätteviktig frågor. Det här kostar oerhört mycket pengar och skapar rädsla och otrygghet. Samtidigt är vi den femte tryggaste kommunen av 58 i region syd och vi har en hög nivå av trygghet här.

Oppositionsrådet Niklas Gustafsson (M) reflekterade bland annat över att fler oskyldiga nu drabbas av mord.

– Jag vill påstå gällande gängbrottslighet att vi kanske inte har gäng som syns på gatorna, men jag vågar påstå att vi har gängbrottslighet i Vimmerby.

– Vi har inte den typen av gäng. Vad är definitionen av ett gäng? Vi har inte gäng som drar omkring eller styr på det sättet. Vi har haft personer med gängkopplingar som bosatt sig här i omgångar.