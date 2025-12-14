Efter de oroväckande knarksiffrorna – här är åtgärderna kommunen vidtar

Efter de oroväckande knarksiffrorna. Nu vidtar kommunen, med folkhälsochefen Anders Degerman i spetsen, en del åtgärder. Bilden är ett montage. Foto: Arkiv/Mostphotos

Den unika knarkkartan över Sverige var ingen rolig läsning för Vimmerby kommun. Nu vidtar kommunen ett par nya åtgärder. – Vi fortsätter jobba som vi har gjort, men gör också lite nytt, säger folkhälsochefen Anders Degerman.

Det var i oktober som SVT tillsammans med forskningsinstitutet RISE genomförde en unik mätning. Under en helg i somras togs prover i 49 avloppsreningsverk i 36 kommuner.

Resultatet är förstås en ögonblicksbild, men bekräftar enligt SVT det forskare tidigare sett om hur kokainet breder ut sig över landet. För Vimmerby kommun var mätningen ingen rolig läsning.

Här mättes avloppsvattnet i Vimmerby, Södra Vi och Storebro. För flera droger var värdena slående höga – främst för amfetamin (Södra Vi), cannabis (Vimmerby), ketamin (Södra Vi), tramadol (Södra Vi och Vimmerby) samt kristall (Vimmerby och Södra Vi). I dessa kategorier placerar sig orterna minst bland de tio högst uppmätta av de 49 platserna, med toppar på tredje plats för ett par av dem.

Folkhälsochefen Anders Degerman har tidigare sagt att han inte vill dra för stora växlar av detta i den HÄR intervjun. Oppositionsrådet Niklas Gustafsson (M) reagerade och ställde flera frågor till majoriteten. Totalt var det åtta frågor som han ställde inför det senaste sammanträdet med kommunstyrelsen.

Folkhälsochefen redovisade också vilka åtgärder som vidtagits efter mätningarna kring narkotika.

– Vi har analyserat ännu mer sedan dess. Det här är en speciell typ av mätning och vad man än tycker är det en ögonblicksbild. Många kan tycka att vi är naiva, men i ett jämförande perspektiv är det inte värre här än någon annanstans. De här mätningarna hoppar också väldigt mycket. Det finns kommuner och län som mäter flera gånger per år, säger Anders Degerman.

Vidtar nya åtgärder

Nu har kommunen tagit beslut om att vidta ett par nya åtgärder med tanke på siffrorna.

– Vi fortsätter att jobba som vi har gjort, men kommer också göra lite nytt. Vi tittar på ett åtgärdsprogram mot nikotin. Vi ser att det finns klara kopplingar mellan att först bruka nikotin och sedan narkotika. Så det tittar vi på nu för att försöka stoppa det i ett tidigt stadie. Nikotinet är illa nog i sig, men just kopplingen till narkotika finns där.

Dessutom tittar man på konceptet krogar mot knark.

– Det är ett sätt att jobba med det. I Vimmerby jobbar vi mycket med ungdomar för att förhindra att man startar över huvud taget. Det är den grupp som är lättast att nå, men de unga vuxna, där narkotikamissbruket är störst, når vi inte på skolan. De är utspridda på andra skolor och inom arbetslivet. Däremot är det en målgrupp som går mycket på krogen och därför tittar vi mot den här metoden.

Känt på konceptet tidigare

Konceptet med krogarna har man varit inne och känt på tidigare också.

– Nu utvecklar vi konceptet ännu mer, men vi är fortfarande i starten. Vi får se vad det kommer leda till, men vi tror att det kommer göra nytta.

Krogarna vill förstås inte heller ha narkotika hos sig.

– Det skrämmer bort andra gäster och vi vet att krogarna också vill ha bort det. Sedan kommer vi förstås jobba vidare med andra saker vi redan gör. Det handlar om mycket arbete gentemot föräldrar, med skolor, socialtjänst och polis. Nu har de här frågorna blivit mer aktuella igen och då väljer vi att lyfta upp det ännu mer.

Så det blir två åtgärder kan man säga som tillkommer?

– Någonstans där, men vi gör redan så mycket och så många olika saker. Generellt sett ser vi att narkotikaanvändandet minskar överallt nu och vi är på väg åt rätt håll.

Pekat ut sex områden

Åtgärder man redan har innefattar exempelvis ett stort samarbete med polisen.

– Vi har kontakt varje vecka i samråds- och arbetsgrupper. När något händer har vi tät samverkan och vi har en övergripande strategi där vår folkhälsoplan ligger till grund för allt vi gör. Vi har flera tjänster inom folkhälsa och en halvtidstjänst för arbetet med alkohol, narkotika, spel och hela det fältet. Vi har ganska bra bemanning inom det här.

För drygt två år sedan blev det också lag på att kommunerna skulle ta fram en åtgärdsplan för det brottsförebyggande arbetet. Nu har kommunen reviderat det åtgärdsprogrammet.

– Vi jobbar bland annat med att öka tryggheten vid resecentrum och kommer informera om en del nytt vi har gjort där inom kort. Totalt pekade vi ut sex områden och dessa jobbar vi med på olika sätt.

Det rör sig om otrygga platser, narkotika, utmaningar på sociala medier, välfärdsbrott, våld i nära relation och bedrägerier.

– Vi har gjort en ny lägesbild och ser inte att vi kan släppa några av de punkter vi jobbat med sedan tidigare.