Nyårsstöket bröts förra året – kommunen och polisen hoppas på en repris

Nyårsfirandet på Stora torget i Vimmerby har länge pekats ut som en källa till otrygghet. Detta till följd av att många berusade personer samlats för att avfyra smällare och fyrverkerier kring tolvslaget.

– Dilemmat är att det har normaliserats. Det pratade man om när jag jobbade som fältare för 20 år sedan och säkert längre tillbaka än så, sa folkhälsochefen Anders Degerman förra året vid den här tidpunkten.

Då tog kommunen och polisen gemensamma tag kring att få bukt med ordningsstörningarna i anslutning till nyårsafton.

– Dels träffade vi pressen vilket gav bra effekt och sedan hade vi mycket affischeringar vid torget. Man möttes av affischer om att det inte var okej på torget och vi gick också ut med det i sociala medier, berättar Anders Degerman.

"Var otydligt tidigare"

Effekten blev precis den man sökte.

– Det har varit stökigt med mycket fylla och raketskjutningar tidigare, men vi fick jättebra resultat på den insats vi gjorde med polisen förra året. Det blev väldigt lugnt.

– Ja, det var bara någon smäll, fyller kommunpolis Håkan Karlsson i.

Nu fortsätter man med samma budskap inför det här nyåret.

– Förra året var det nytt, men många fick reda på det. Nu vill vi påminna om det här. Det är förbjudet att dricka alkohol och skjuta raketer på torget, säger Degerman.

– Uppenbarligen var det otydligt tidigare, säger Karlsson.

Kan förra året ha varit ett undantag?

– Nej, det hoppas vi inte.

– Det var nog vuxna som inte förstod helt enkelt. "Får vi inte?" ungefär. Man hade alltid gjort det av gammal vana, men nu var vi tydliga med alkoholförtäringsförbudet och med den kartan.

Så ser föreskrifterna ut

Det som gäller är att det är förbjudet att använda fyrverkerier och andra pyrotekniska varor på torget samt angränsande gator till torget. Det är också förbjudet att skjuta raketer närmare än 100 meter från hälsocentralen, vård- och omsorgsboenden, gruppbostäder och kyrkogårdar. Det säger kommunens lokala ordningsföreskrifter.

I princip är det också strängt förbjudet att dricka alkohol i hela centrala Vimmerby.

– Det förbudet täcker bland annat centrala Vimmerby plus lite utkanter. Kungsparken finns med där och hela vägen ned till järnvägen samt bort till Motorsport, säger Anders Degerman.

Polisen gjorde en analys efter det förrförra nyåret och kom då fram till olika förslag på lösningar.

– När vi blev mer tydliga fick vuxna helt plötsligt en aha-upplevelse. Man kanske alltid har dragit till torget med sina kassar och sin dricka. Men alla är läskunniga och ser man att det inte är tillåtet, så vill man kanske göra rätt, säger Håkan Karlsson.

"Far illa"

Kring nyår kommer också biltrafiken stängas av runt torget, även att det inte är något särskilt arrangemang.

– Måste man skjuta över huvud taget? Både djur och människor far illa av det och i dag finns det bra alternativ, men man gör som man vill, säger Anders Degerman.

Håkan Karlsson konstaterar också att det är fler poliser än tidigare som jobbar lokalt runt nyår numera.