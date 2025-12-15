Flera åtgärder har vidtagits efter stökiga tider på resecentrum: "Förstör för dem"

En qr-kod har satts upp så medborgarna kan rapportera in stök, skadegörelse eller klotter.

Under flera års tid har det varit stökigt på resecenrum i Vimmerby. Föreståndarna till Café På Spåret tvingas ibland stänga tidigare på grund av oroligheter. Nu har kommunen vidtagit en rad åtgärder tillsammans med polisen. – Vi är jättepositiva, säger Linda Bertau, som driver caféet tillsammans med sin man Thierry.

I de lokala trygghetsmätningarna pekas ofta resecentrum ut som en otrygg plats i Vimmerby. Det är inget unikt.

– Så ser det ut på alla resecentrum i hela världen, säger Linda Bertau.

Men det har ändå fått effekten att kommunen, efter den nya lagen om kommuners ansvar för det brottsförebyggande arbetet, valt att prioritera resecentrum som ett område att jobba med.

– I sammanhanget har vi haft en arbetsgrupp med näringslivet, polisen och fastighetsavdelningen. Vi har kommit fram till några åtgärder som är sjösatta och några som är på gång, säger folkhälsochefen Anders Degerman.

Man ska ringa 112

Den första och viktigaste punkten är att man ska kontakta polisen vid ordningsstörningar. Och detta genom att ringa 112.

– Det gäller även allmänheten. Om det är berusade människor eller liknande. Polisen kan inte göra något om man inte vet om det. 112 är livsfarligt tycker allmänheten, men är det pågående brott eller ordningsstörning som förekommer så är det 112 man ska ringa, säger Håkan Karlsson.

Linda Bertau gjorde själv det misstaget nyligen.

– Jag ringde 114 14 när jag ville att det skulle komma en polisbil, men jag ska försöka lära mig, säger hon.

Fått stänga i förtid

Hon har tillsammans med Thierry Berteau drivit Café På Spåret sedan 2018.

– Det är en lugnare period nu, men det är alkoholen och drogerna som skapar mycket problem här. Det kan komma när som helst, men just nu har det varit rätt lugnt, säger hon.

Ibland har man fått stänga sitt cafée tidigare på grund av stök och oroligheter.

– Det har hänt några gånger. Min man vill inte vara här då. Det är jättepositivt med satsningarna som nu görs och vi hoppas att det blir bra.

Åtgärderna kommunen och polisen har gjort är att Securitas stärkt sin bevakning av området. En qr-kod har satts upp där man kan rapportera klotter, skadegörelse och otrygga situationer till kommunen.

– Det ska inte vara i stället för att polisanmäla, men man kan rapportera till kommunen också, säger Anders Degerman.

"Vi förstör för dem"

Det har tidigare också varit en del sly, växtlighet och en gammal jordkällare kring resecentrum som varit föremål för otrygghetskänslor.

– Det har varit en del tråkigheter, men det är på väg bort nu. Ett nytt staket är på gång och vi vill synliggöra området och få bort en del försäljningar som har varit. Vi vill fortsätta se över hela området vad gäller belysning och växtlighet. Vi skulle också vilja aktivera resecentrum mer. Vårt resecentrum ligger lite off. Hit går man inte på samma sätt som i andra städer, där det ligger mer central. Vi vet inte hur det ska gå till, men mer rörelse skulle behövas.

Har ni märkt någon förbättring eller är det samma problemläge?

– Just den här perioden är inte så ansatt. Det kan bli mer när det kommer en vår och är varmare ute. Ofta är kanske personerna som stökar inte härifrån, utan de kommer till Vimmerby. Det kan bli lite fylla och vi har hittat en del gömmor här och saker i buskagen. Det vill vi få bort och delvis har vi varit här och förstört för dem genom att hitta gömmorna. Risken är att vi flyttar det någon annanstans, men det har vi inte sett ännu, säger kommunpolisen Håkan Karlsson.

Fatighetschefen Mona Badran är inte på samma spår.

– Vi förstör för dem. När det är stängt och nedsläckt här, så lyser det upp om någon är här. Vi tar bort jordkällaren och öppnar upp, och då blir det synligt på ett helt annat sätt, säger hon.

– Det är olika delar i detta. Vi vill få bort dem som busar och stökar. Sedan handlar det om att resenärerna ska få en känsla av trygghet och det är inte alltid samma sak. Men är det mer öppet och om man inte upplever stök, då blir man tryggare, säger Anders Degerman.

Hur följer ni upp det här?

– Jobbet är inte helt färdigt, men vi kommer följa statistiken och vara på vår vakt. Nu uppmanar vi att anmäla till polisen och då kan det se ut som att otryggheten ökar bara för att anmälningsstatistiken blir högre. Man hade gärna sett en förmätning, men det har vi inte. Vi får gå på vad man upplever, vad vi hör och får till oss. Man får ha lite känsla för om det blir bättre eller sämre, eftersom vi inte har någon mätning före eller efter.