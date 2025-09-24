Rektorn om drunkningsolyckan – så har skolan ändrat sina rutiner

Arbetsmiljöverket vill ha in en utredning av händelsen, där en elev från Lindblomskolan var med om en drunkningsolycka i Hagadal. Foto: Arkivbild

Efter att en elev var nära att drunkna i samband med en simlektion i Hagadal har rutinerna ändrats. Nu kommenterar Jessica Andersson Landholm, rektor på Lindblomskolan händelsen. ”Skolan har tillsammans med simhallens personal träffats för att prata och gå igenom händelsen och hur vi ska tänka för att undvika att det händer igen", uppger hon.

I går blev det känt att Hultsfreds kommun gjort en anmälan om olycksfall till Arbetsmiljöverket efter en allvarlig incident i Hagadal. Den elev som hittades livlös i stora bassängen hör hemma på Lindblomskolan där Jessica Andersson Landholm är rektor.

”Jag ser naturligtvis mycket allvarligt på händelsen”, svarar hon Dagens Hultsfred på mail.

Kan du berätta lite mer om vad som egentligen hände?

”Händelsen skedde när eleven tillsammans med övriga elever förflyttade sig från den mindre bassängen till omklädningsrummet. Eleven avvek under förflyttningen till omklädningsrummet, vilket uppmärksammades först när eleven var i vattnet”.

”Kunde inte simma”

Enligt anmälan ska en pedagog ha uppmärksammat att ett barn var i den stora bassängen och vevade med armarna. Först trodde pedagogen att eleven bara lekte, kort därefter visade det sig att barnet inte kunde simma och befann sig i nöd.

Hur kunde det här hända?

– Vi har följt våra rutiner och det fanns vid händelsen personal från skolan och simhallen i både simundervisning och vid förflyttning efter avslutad lektion. Händelsen skedde när eleven tillsammans med övriga elever förflyttade sig från den mindre bassängen till omklädningsrummet. Eleven avvek under förflyttningen till omklädningsrummet, vilket uppmärksammades först när eleven var i vattnet”.

Justerat rutinerna

Efter olyckan, som skedde i förra veckan, har Lindblomskolan justerat sina rutiner.

– Såtillvida att när eleverna går upp ur bassängen efter avslutad simlektion och in i omklädningsrummet ska förflyttning ske mer samlat genom att hela gruppen går gemensamt till omklädningsrummet med som tidigare en personal först och en personal sist. Även simhallen har tillsammans sett över och gjort vissa justeringar i sina rutiner”, uppger Jessica Andersson Landholm, som kan berätta att eleven mår efter omständigheterna väl och är tillbaka i skolan igen.

Vill kunna känna sig trygga

Just behovet av att se över rutinerna och att ha tillräckligt med personal på plats har kommenterats på sociala medier efter händelsen blev känd. Det ses som angeläget för att skolans pedagoger och simhallens personal ska känna sig säkra och få föräldrarna att känna sig trygga med att låta barnen gå till simhallen under skoltid.

Hur vill du bemöta det?

”Skolan har tillsammans med simhallens personal träffats för att prata och gå igenom händelsen och hur vi ska tänka för att undvika att det händer igen. En insats från skolans sida har vi temporärt stöttat upp med extra vuxen för att trygga upp kring eleverna. Gällande simhallen och deras rutiner får jag hänvisa till dem”, svarar Jessica Andersson Landholm.

Arbetsmiljöverket vill ha in en utredning av händelsen senast den 9 oktober, i vilken skolan ska beskriva vilka faktorer man bedömer låg bakom händelsen och vilka åtgärder som gjorts eller planeras för, för att förhindra liknande händelser i framtiden.