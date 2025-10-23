ELEV HITTADES LIVLÖS – SKOLAN KRÄVS PÅ BÄTTRING

En elev på Lindblomsskolan i Hultsfred hittades livlös i Hagadal under en simträning. Nu ställer Arbetsmiljöverket krav på verksamheten.

Händelsen inträffade i mitten av september och anmäldes till myndigheten. Skolan var där för simträning när en elev hamnade i nöd i den stora bassängen i Hagadal.

En pedagog hoppade ned i vattnet och eleven återfick medvetandet ett par minuter senare. Personal utförde hjärt- och lungräddning.

Vill veta hur rutinen ska implementeras

Arbetsmiljöverket har nu snabbt kontrollerat skolan rutiner och sett behov av förbättringar. I ett inspektionsmeddelande kräver myndigheten att skolans rutiner förbättras. Efter händelsen tog skolan fram en ny rutin för besök i simhallen. Arbetsmiljöverket ser inget fel i innehållet, men anser att det finns oklarheter kring hur rutinen ska ”implementeras i verksamheten, när det skulle göras och av vem”. Det saknades också tydlighet kring vem som har ansvar att informera vikarier.

Kommunen ska återkoppla senast 28 november.

Skolans rektor Jessica Andersson Landholm kommenterade händelsen såhär:

”Vi har följt våra rutiner och det fanns vid händelsen personal från skolan och simhallen i både simundervisning och vid förflyttning efter avslutad lektion. Händelsen skedde när eleven tillsammans med övriga elever förflyttade sig från den mindre bassängen till omklädningsrummet. Eleven avvek under förflyttningen till omklädningsrummet, vilket uppmärksammades först när eleven var i vattnet”.