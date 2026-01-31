Hagadal öppnar för barn även utanför kommungränsen – "Först till kvarn"

Hagadal släpper åtta platser i en simskolegrupp för nybörjare från sex år, boende utanför Hultsfreds kommun, berättar Maria Bohlin.

Ett minskat barnantal bidrar till att Hagadal kan erbjuda simskola för barn utanför kommungränsen. Verksamhetschef Maria Bohlin tror på ett stort intresse. – Det är först till kvarn som gäller, säger hon inför att anmälan öppnar.

När Hagadal går igång med sina nybörjarkurser för barn vecka sju finns det möjlighet att anmäla sitt barn, även om man bor i annan kommun än Hultsfred.

– Vi har 19 grupper varje vecka, där en är för de som inte bor i kommunen, säger Maria Bohlin.

Det är inte unikt på något sätt, men heller inte en självklarhet. Det beror helt på om det finns utrymme.

– Alla sexåringar i kommunen får en inbjudan från oss, och så fyller vi på med de utifrån när vi har möjlighet, säger Maria Bohlin och fortsätter:

– Vi har försökt få med barn utifrån varje år, men ibland kan vi bara erbjuda sommarsimskola/intensivsimskola, och ibland bara helger. Nu plockar vi in dem i vår ordinarie kvällssimskola.

Minskat barnantal

Situationen blev en annan när Hagadal kom i fatt med simskolan efter pandemin, så i två år har det sett lite bättre ut.

– Vi märker också att barnaskaran minskar i kommunen, där av den här nybörjargruppen.

Gruppen består av åtta platser för barn från sex år, och det är först till kvarn som gäller. Anmälan öppnar på måndag.

– Vi har lyxen att ha en simhall i kommunen och det är jättekul med efterfrågan, tyvärr är vi lite trångbodda med utrymme och plats, men vi försöker ha en grupp för de utanför kommunen så fort vi har möjlighet. Det gäller inte bara de från Vimmerby, utan vi får förfrågningar också från Kristdala och Mariannelund. Så hoppas jag att vi kan släppa ut en grupp till med åtta platser för fortsättning.

Vad tror du om efterfrågan den här gången?

– Det brukar vara så att de som är intresserade får plats. I år har vi fått samtal och mejl om vi har möjlighet att ta emot, så nu vet jag att det finns ett intresse. Jag skulle säga att det gäller att ”hänga på låset” när vi släpper platserna. Simskolan pågår rullande tills barnet klarar 50 meter bröstsim och 25 meter ryggsim, följt av en fortsättningskurs.