Chefen efter allvarliga händelsen i simhallen: ”Kvitto på värdet av kompetent personal”

En allvarlig händelse där en elev var nära att drunkna under en simlektion inträffade på Hagadal i Hultsfred under förra veckan. Foto: Arkivbild

Under förra veckan fick ambulans tillkallas till Hagadal i Hultsfred efter att en elev från Lindblomsskolan hittats livlös i simhallens stora bassäng under en simlektion. Efter den allvarliga händelsen har både skolan och Hagadal ändrat sina rutiner för att undvika att någonting liknande ska kunna ske igen.

Maria Bohlin, enhetschef på Hagadal kommenterar händelsen i ett mail till Dagens Hultsfred.

”Det är så klart otäckt och berör. Jag är oerhört stolt över hur Hagadals personal agerat, det är ett kvitto på värdet att ha kompetent personal som är utbildad och kontinuerligt tränar på poollivräddning.”

Den allvarliga händelsen hade kunnat sluta betydligt värre än vad den gjorde.

”Gladast är vi så klart över att det slutade väl för eleven som redan är tillbaka i simskolan.” skriver Bohlin.

Det var när en skolklass i förra veckan skulle avsluta sin simlektion och gå till omklädningsrummen som en pedagog upptäckte att en elev befann sig i den stora bassängen. Pedagogen uppfattade det först som att eleven lekte och viftade med armarna i vattnet, men upptäckte sedan att eleven inte var simkunnig och kämpade för sitt liv. När personalen fick upp eleven ur vattnet var hen livlös och fick hämtas av ambulans.

Kan du dra dig till minnes att det hänt någon liknande incident tidigare under simlektion?

”Jag kan inte dra mig till minnes att det skulle hänt något liknande efter en simlektion under mina år i verksamheten”

Har ni ändrat era rutiner på något sätt efter händelsen?

”Vi kommer sätta upp en vägvisande avspärrning mellan undervisningsbassängen och ingång till duschrum.”

Hur mår berörd personal idag?

”Personalen mår under omständigheterna bra men är såklart berörda av det som hänt.”