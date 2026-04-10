På plats i Högsby: Privatas engagemang ökar – ”Hoppas man gör nytta”

Lise-Lott Gerkman och Stefan Jakobsson från Hemvärnet i Kalmar ska strax lasta av sina motorcyklar och ge sig ut i centrala Högsby. Foto: Lotta Madestam

Emma från Hemvärnet i Ruda har sökt efter den försvunne mannen hela förmiddagen tillsammans med hunden Tuva. Foto: Lotta Madestam

Magnus Rollsé har just anlänt till Högsby och får instruktioner av Mats Karlsson på Missing People om var han ska söka. Foto: Lotta Madestam

Magnus Rollsé från Nybro är en av de som anslutit till Missing People och erbjuder sin hjälp i sökandet efter den man från Virserum som är försvunnen. – Det var en självklarhet, säger han innan genomgången.

Det ansluter nytt folk till Fröviskolan i Högsby lite hela tiden. Lise-Lott Gerkman och Stefan Jakobsson från Hemvärnet i Kalmar lastar just av sina motorcyklar. De beräknas lämna skolgården om någon halvtimme, i sin roll som mc-ordonnanser.

En hund skäller från ett bagageutrymme och lugnas av husse, någon har just fått på sig en grön väst som symboliserar att man anslutit till Missing People och folk lyssnar till direktiv om var man ska leta.

– Vi har i uppdrag att söka i centrala Högsby. Vi jobbar strukturerat med polisen, säger Mats Karlsson, insatsledare för Missing People.

Emma och Tuva letar ihop

Det är människor som vill hjälpa till, i hopp om att hitta den man från Virserum som försvann från sin bostad i Virserum i går morse. Mannen är dement och sökinsatsen koncentreras nu i Högsby, eftersom det finns uppgifter om att han setts här.

– Vi har varit ute och letat hela förmiddagen, säger Emma som är i sällskap med ytterligare tre från Hemvärnet i Ruda, plus hunden Tuva som tålmodigt väntat i bagageutrymmet, medan matte haft en paus.

– Vi ska snart inleda en sökinsats mot Blomstermåla, säger Emma.

Kan du försöka beskriva känslan av att vara en del i en sökinsats, som denna?

– Det är så där, jobbigt. Jag hoppas han blir funnen snart, och jag hoppas att man gör lite nytta.

”Hade det varit min släkting”

Magnus Rollsé från Nybro har valt att ta ledigt från jobbet för att hjälpa till.

– Det är en självklarhet att vara här. Hade det varit min släkting hade jag velat att folk skulle hjälpa till, om man har möjlighet. Jag har tagit mig det, jag har tagit ledigt från jobbet för detta.

Det här är Magnus Rollsés femte sökinsats ihop med Missing People.

– Utifrån det man vet om den här personen, att han är dement så kommer han hittas vid liv. Det är den känslan jag har och jag hoppas.