Polisen om det omfattande sökarbetet – "Tiden en faktor"

Polisens sökinsats efter den försvunna mannen från Virserum sköts från Fröviskolan i Högsby. "Tiden är knapp, det är kallt om nätterna", säger polisinspektör Viktor Haglind. Foto: Lotta Madestam

Sökinsatsen i Högsby fortsätter med oförminskad styrka. Många är de människor som är måna om att hitta den man i 70-årsåldern som försvann från sitt hem i Virserum i går morse. – Det blir väldigt många mer områden man kan genomsöka på kort tid, för tiden är en faktor så klart, säger polisinspektör Viktor Haglind.

Polisen Viktor Haglind är utsedd platschef för samordnandet av externa resurser på plats. Han är tacksam för den stora uppslutningen.

– Det är fantastiskt, det är avgörande i en sådan här typ av hjälp. Med all den här hjälpen blir det väldigt många mer områden man kan söka av på kort tid, säger han och fortsätter:

– Tiden är en faktor i det här så klart, det är kallt om nätterna.

Stort engagemang

Han redogör lite för uppslutningen i nuläget.

– Utöver polisiära resurser, som förstärks med hundar och hästar, har vi Försvarsmakten här, som understöder med markpersonal och även helikopter, vi har även FMCK, Frivilliga Motorcykelkåren som lyder under Hemvärnet och vi har fyrhjulingar från räddningstjänsten i Högsby, Oskarshamn och Mönsterås. Utöver det Missing People som är ute och jobbar med allmänhet som sökresurs.

Enligt uppgift söker ni av centrala Högsby. Det känns verkligen som att söka efter en nål i en höstack med tanke på det omfattande området?

– Vi har ett strukturerat arbete där vi betar av område för område. Och vi jobbar med olika områden med olika resurs, en helikopter exempelvis söker ju inte på samma typ av område som en människa som letar manuellt. Utan olika områden lämpar sig för olika sökresurser, och så lägger vi lager på lager, så vi täcker ytan med olika typer av resurser.

De senaste iakttagelserna har varit just från närområdet kring Högsby. Därför är sökinsatsen koncentrerad just hit.

– Vi har bedömt att det är här mannen varit senast, säger Viktor Haglind.

Vad vill du säga till människor som är intresserade av att komma och hjälpa till i sökandet?

– Man tar i så fall kontakt med Missing People som finns här på plats, så får man direktiven därifrån, så man inte ger sig ut själv och letar. Det är jätteviktigt, annars är risken att man stör eller förstör exempelvis hundarbeten. Och vi vill inte ha fler försvunna.

Ser du någon risk i att mannen blir orolig och kanske gömmer sig när det är mycket folk, hundar, hästar, motorfordon och helikopter i området?

– Det finns inga sådana signaler i nuläget, men det är förstås omöjligt att sia om vad det får för reaktioner. I regel brukar inte vuxna människor bli oroliga av det. Alternativet är att inte leta och det är sämre.

Hur bedömer du sökinsatserna och privatpersonerna som kommer hit och verkligen vill försöka hitta den här mannen?

– De är professionella och sakliga med fullt fokus på sin tilldelade arbetsuppgift – och det är en väldigt bra utgångspunkt för att man ska lyckas.