Jakten på försvunna mannen – Missing People hoppas fler ansluter sig

Mats Karlsson är insatsledare för Missing People vid insatsen i Högsby. En man från Virserum söks där med omfattande resurser. Foto: Lotta Madestam

En stor sökinsats pågår efter den man i 70-årsåldern som varit försvunnen sedan tidig torsdag morgon. Mannen lämnade då sin bostad i Virserum och sökinsatsen är koncentrerad till Högsby. – Vi fortsätter så länge polisen vill ha vår hjälp såklart, säger Johanna Hedlund från Missing Peoples pressjour.

Under torsdagen gick polisen ut med en efterlysning efter en man i 70-årsåldern med demenssjukdom. Mannen ska ha lämnat sin bostad i Virserum iklädd en grön reflexjacka, svart tjock mössa, blå jeans och svarta skor.

Tidigt satte polisen in både helikopter och hundpatrull. Allmänheten bidrog med många tips under torsdagen och mannen hade synts till i Fågelfors i Högsby kommun.

På fredagen har sökinsatsen intensifierats och koncentrerats till Högsby. Missing People har kallats in. Deras akuta sökinsats påbörjades vid 12.30-tiden.

– Vi har skickat ut en kallelse till alla som är anmälda i Kalmar län och kringliggande län. Det har varit mycket respons i form av att folk hört av sig och sagt att de kommer dyka upp under dagen. Det är inte jättemånga på plats just nu, men vi hoppas på bättre uppslutning under dagen, säger Johanna Hedlund på Missing Peoples pressjour.

Det här är nu ett LSO-ärende, lagen om skydd mot olyckor, och Missing People agerar helt under polisen.

– Alla steg vi tar är på polisens order. Vi är där för att hjälpa dem. Det är jättesvårt för folk att kasta sig iväg direkt på det här sättet, men vi förväntar oss att det ökar i antal under dagen, när man har slutat jobbet, fixat barnvakt och så vidare.

"Hoppet jag lever på"

Hur mycket folk som kan ansluta är förstås omöjligt att säga.

– Det här är fredag kväll och det är väldigt kort inpå med kallelsen. Det är svårt att bedöma och vi vet heller inte hur stort nätverk den här mannen har. Min förhoppning är alltid så många som möjligt och det är det hoppet jag lever på.

Hur länge fortsätter ni?

– Så länge det finns sökare att tillgå, så länge folk kommer. Sedan handlar det om vilka områden vi blir tilldelade och om det är sökbart under mörker, kväll och natt. Vi får se helt enkelt, men så länge det dyker upp sökare och tills vi meddelar att sökinsatsen är avslutad. Där är vi inte nu.

Fortsätter i helgen

Om mannen inte hittas under dagen fortsätter insatsen under helgen.

– Vi fortsätter så länge polisen vill ha vår hjälp såklart. Det är vår uppgift att hitta försvunna personer och vi kommer fortsätta leta. Insatsen kommer fortlöpa under helgen och då tror jag att fler och fler kommer dyka upp.

Blir det extra svårt när mannen eventuellt tagit sig till en helt annan kommun än den han bor i?

– Nej, det spelar ingen roll. Vi kan söka vart som helst. Just nu är det polisen som leder insatsen och som strukturerar den.

