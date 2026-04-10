VIDEO: Här lyfter helikoptern för ny sökinsats från luften

Ann Johansson och Terezia Johansson gav sig i väg på första sökningen tillsammans med två tyskar med semesterboende i Högsby. "Vi ska gå längst med kyrkogården och Emån och avsluta borta på åkern". Foto: Lotta Madestam

Helikoptern lyfter från Fröviskolans skolgård för en ny sökinsats från luften. Foto: Lotta Madestam

Det är en febril aktivitet i anslutning till Fröviskolan i Högsby. Tidigare anlände också helikoptern på nytt för att förstärka sökinsatsen ihop med drönare, hundar, hästar och människor.

Helikoptern har kommit tillbaka, efter att ha varit iväg för tankning och lite annat, uppger polisinspektör Viktor Haglind, som är platschef för samordnandet av de externa resurserna på plats.

Samtidigt ansluter allt mer folk till Fröviskolan, precis som Missing People hoppades på.

Vill göra en insats

Ann Johansson och Terezia Johansson från Högsby var två av de som anslöt och gav sig i väg på sin första sökning. De fick sällskap av två tyskar med semesterboende i Högsby, som också vill göra en insats.

– Vi har tilldelats ett område där vi ska gå längst med kyrkogården och Emån och avsluta borta på åkern, säger Terezia Johansson, som utsågs till patrulledare för gruppen.