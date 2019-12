Ebba från Västervik rankas som en av framtidens makthavare: "Känns hedrande"

Politiktidningen makthavare.se har sedan flera år tillbaka årligen listat 100 makthavare under 30 år som de spår "kommer sätta agendan och forma det politiska landskapet".

Listan består del till stor del av personer från partipolitiken, den ideella sektorn, kultursektorn och mediabranschen.

På plats 50 på årets lista hittas 21-åriga Ebba Gustavsson från Västervik. Efter gymnasiet flyttade hon till Stockholm och började studera Business and Economics på Handelshögskolan. Så här lyder motiveringen:

"Ambitiös politiker som studerar på Handels, är engagerad i KDU Stockholm, jobbar på Svenskt Näringsliv och är aktiv i debatten om ungas valdeltagande".

Hon säger själv att hon inte hade väntat sig detta.

– Jag blev väldigt förvånad, det var verkligen inget jag hade förväntat mig. Jag känner till listan, men det finns otroligt många vassa ungdomar så jag trodde inte att jag skulle ha en chans att komma. Jag blev glad när jag såg att jag stod med där. Listan kanske inte är jättekänd för allmänheten, men just inom politiken och inom ungdomsförbunden är det en stor grej, säger Ebba Gustavsson.

Vad tror du att det kan betyda för dig?

– Att vara med på listan kan gynna mig såklart. Men för mig just nu är det mest en kul grej att bli uppmärksammad för det arbete man lägger ned och är engagerad i. Den här listan kommer varje år och den får större och större uppmärksamhet. Det är roligt eftersom unga människor som brinner för något och gör något bra lyfts fram. I nyheter och media rapporteras det ofta om äldre människor, så jag tycker att det är jättekul.

Engagerad i mycket

Framtidens makthavarlista domineras av storstadsmänniskor. Nu bor även Ebba Gustafsson i huvudstaden, men hon är ändå relativt nyligen inflyttad från Västervik.

– Jag flyttade till Stockholm hösten 2017 för att börja studera. Jag var ganska motiverad att börja plugga direkt och gå rakt på en utbildning. Under min gymnasietid engagerade jag mig en hel del i Europeiska Ungdomsparlamentet då jag är intresserad av samhällsfrågor och politik. Då hade jag ingen partipolitisk koppling, men när jag började plugga på Handels kom jag in i förbundsstyrelsen för Europeiska Ungdomsparlamentet och genom det kom man in i partipolitiken också. Ungdomsparlamentet är politiskt och religiöst obundet, men de flesta är intresserade av samhällsfrågor och politik också, så steget blir inte så långt, säger Ebba Gustavsson, som är inne på sitt tredje år på Handels.

Hon valde att gå med i Kristdemokratiska ungdomsförbundet, KDU, efter sin tid i styrelsen för Europeiska Ungdomsparlamentet.

– Jag har ingen förtroendepost inom KDU Stockholm, men jag är engagerad och var bland annat med i Almedalen i somras. Jag är ganska aktiv på Twitter också och jobbar några timmar i veckan på Svenskt Näringsliv med region och marknad. Det är allt från stort till smått och jag jobbar med projekt och företagsklimat.

"Viktig stad för mig"

Att rankas som en inflytelserik person i framtiden är förstås stort.

– Det är många som har skrivit och hört av sig till mig, att de har sett det. Det sprids snabbt i ungdomsförbundskretsar, så det är väldigt kul. Många namn som är med är folk man känner till och som är väldigt kompetenta personer, så det känns förstås väldigt hedrande.

Hur ser dina framtidsvisioner ut?

– Jag vill göra allt möjligt. Jag tar examen i sommar och vill gärna ut i näringslivet och få erfarenhet av det. Så småningom vill jag ge mig in i politiken, men jag vill ge mig ut och få erfarenhet av ett arbete som inte rör politiken först.

Hur ser din relation till Västervik ut i dag?

– Min familj bor här och jag är här så ofta jag kan. Jag kommer bo kvar i Stockholm, men jag försöker komma hem så mycket och ofta jag kan. Det är här jag har vuxit upp och Västervik är en väldigt viktig stad för mig.

Andra på listan är bland annat SSU-ordföranden Philip Botström (14), centerpartisten Magnus Ek från Valdemarsvik (37) och influencern Margaux Dietz (47). Listan har tagits fram av Makthavares redaktion och genom öppna nomineringar.