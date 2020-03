Krögaren orolig för framtiden: "Osäkra på om vi tar oss ur krisen"

Coronapandemin slår hårt mot restaurangnäringen i Vimmerby. Smak by Simon-ägaren Simon Johansson säger att det är en mycket tuff tid just nu. – Jag är verkligen orolig, säger han.

Vimmerbyprofilen Wisam Salim föreslog i förra veckan att restaurangnäringen och de lokala matbutikerna skulle inleda ett samarbete under coronakrisen. I korthet gick hans förslag ut på att restaurangnäringen kan göra matlådor som handlarna sedan kan sälja till kunderna.

– Det tror jag absolut kan vara en positiv grej för att hjälpa till. Även om folk inte går ut och käkar just nu, så kanske man vill ha en matlåda till jobbet, innan träningen eller bara när man kommer hem. Det tror jag är jätteviktigt. Att få folk att gynna restauranger på ett eller annat sätt är superviktigt, säger Simon Johansson, som driver Smak by Simon i Vimmerby.

Han upplever en drastisk minskning av antalet gäster den senaste tiden, säger han.

– Vi har börjat köra take away den här veckan. För oss är det ett måste. Vi har väldigt lite folk. Det är mycket som ställer till det för oss just nu.

"Kommer ha en dialog"

ICA Kvantums ägare Pelle Lindqvist hade börjat titta på något liknande det Wisam Salim föreslog tidigare i veckan, vilket du kan läsa mer om här.

– Mat vi kan köra ut eller skicka iväg är jätteviktigt. Pelle är lite mer inriktad på lunch och det har vi inte längre, men självklart kan vi göra middagsrätter och så vidare också. Vi kommer ha en fortsatt dialog framöver och se vad vi kan hitta på tillsammans. Jag tror det skulle vara ett stort plus för alla lunchrestauranger. Som det är nu vet man inte om det kommer tio eller 70 lunchgäster och när det är så varierande blir det jättesvårt.

Simon Johansson gläds åt att det kommer förslag för att hjälpa varandra nu.

– Det här kan bli ett jävligt fint kvitto på samarbete och det tror jag att vi kan ha nytta av på lång sikt. Jag har sett att flera kommuner gjort upplägg med skolluncher åt eleverna och många bäckar små som det heter. Det är jättebra initiativ.

"Verkligen orolig"

Han menar att det förs jättebra dialoger inom branschen under den rådande krisen.

– Jag är faktiskt extremt snopen över hur mycket vi pratar med varandra nu. I Vimmerby försöker vi alltid ha en rätt stor dialog, men det har blivit ganska mycket kontakt med restauranger i Kalmar och Oskarshamn. Man försöker snappa hur de gör på sina ställen och krögare hör av sig till oss. Jag har aldrig varit med om det innan och det är väldigt fint, tycker jag.

Är du orolig för er verksamhet och för restaurangnäringen i Vimmerby på sikt?

– Jag är verkligen orolig. Vi är osäkra på om vi tar oss ur den här krisen. Det här kommer drabba väldigt många under en lång tid. Men man får försöka det positiva och klura ut kreativa lösningar.