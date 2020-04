Initiativtagarens idé föll väl ut: ”Allt som kom in var av folks goda vilja"

Hotell Hulingen är ett av många företag i både Hultsfreds kommun och övriga Sverige som drabbas hårt till följd av coronavirusets utbrott. Efter Putte Svenssons Sahlin känslosamma och starka Facebook-video – där han bland annat sa att verksamheten rasar samman med massa avbokningar och inställda evenemang – kom Patric Engqvist och Kenneth Rosén med den spännande idén att anordna en livesänd stödkonsert via Facebook för att stötta musikhotellet som de håller kärt.

"Som att göra tv"

Fredagens underhållande publikfria show pågick i totalt tre timmar och gav ett ekonomiskt stöd på 150 000 kronor.

– Jag är jättenöjd. Både ”Kenna” (Kenneth Rosén) och jag är supernöjda. Allt flöt på perfekt med sändningen. Det är första gången som vi gör något sånt här. Det är egentligen som att göra tv fast i ett mindre format. Alla som har jobbat med tv vet att det sliter på att göra direktsändning i tre timmar. Vi gjorde vad vi kunde, säger Patric Engqvist.

Intresset för livesändningen som innehöll både liveuppträdanden och förinspelade hälsningar och musikaliska inslag var jättestort.

Livesändningen på Hotell Hulingens Facebook-sida har 36 000 (!) visningar.

– Vi hade styvt 1 200 anslutna till Facebook-sändningen under hela kvällen. Räknar man med att det sitter tre-fyra personer vid varje sändning så blev några tusen personer som tittade. Jag skulle vilja säga att det var 3 000–4 000 som tittade hela tiden, säger Engqvist.

"Hoppas att de kan hålla ut"

Det var kväll full av musik och glädje som ger Hotell Hulingen 150 000 kronor.

– Jag pratade med Putte (Svensson Sahlin) på fredagseftermiddagen och vi visste inte vad skulle tro. Kommer det in 10 000, 50 000 eller 100 000 kronor, vi hade ingen aning. Jag tror att 40 000 kronor kom in via stödbiljetter från Ticketmaster och Swish-betalningar kom hela kvällen. Allt som kom in var av folks goda vilja. Det var jäkligt kul.

Vad hoppas du att det ekonomiska tillskottet ska betyda?

– För varje krona kan vi förhoppningsvis förlänga tiden innan det är kört för Hulingen. Man är alltid orolig för att de inte ska orka hela vägen. Vi vet inte hur länge coronakrisen pågår. Skulle det leda till fler neddragningar och att man stänger till så är det många som måste stanna sin verksamhet. Jag hoppas att det gör att de kan hålla ut tills det tar fart igen. Det är ett ställe som man kommer till och är hemma på.