Fullträff för unikt bilbingo-event – biljetterna tog slut på tre dagar

Marika och Anders Jonsson var först ut med att få bingo och uppskattade initiativet med bilbingo under coronakrisen.

Vimmerby Camping och Hultsfred Strandcamping har i coronavirusets spår låtit fantasin flöda och klurat ut ett passande evenemang där människor inte möter människor samtidigt som man har roligt tillsammans.

Ett bilbingo-event med förbud mot att lämna sitt fordon var precis vad de två campingarna kom fram till och 20–25 lokala företag nappade på idén.

På tre dagar sålde evenemangets biljetter slut och resulterade i 100 ekipage och 279 deltagare totalt.

"Brukar vara duktig på att bre på"

Hampus Thorstensson, ägare till Vimmerby Camping tillsammans med Elisabeth Wolmeryd, var på strålande glatt humör när Dagens Vimmerby/Dagens Hultsfred ringde upp honom efter den unika bilbingo-kvällen.

– Det är en känsla av eufori, dels för att det gick att göra ett event på fem dagar och dels för att allt flöt så bra som det gjorde. Tyvärr låg Swish nere en stund men i övrigt var allt kanon, säger Hampus Thorstensson.

Varje deltagare betalade 200 kronor och fick i priset mat, musikunderhållning, två bingo-spel och en härlig kväll i bilen. Med hänvisning till aktuella riktlinjer fick man ta bilen till servicebyggnaden om någon i bilen behövde besöka toaletten.

– Det är svårt att sätta ord på en sådan här dag. Jag brukar vara duktig på att bre på med massa saker men jag har svårt att göra det. Jag vet inte hur jag ska uttrycka mig för att göra det rättvist. Jag hoppas att besökarna är nöjda med eventet trots att vi är nybörjare. Patric Engqvist löste bingoutrop som om att han inte har gjort något annat i sitt liv. Det är så många jag är imponerad över.

"Har ett gemensamt tänk"

Evenemangets syfte är att främja det lokala näringslivet med fokus på handel och restaurang under denna svåra coronakris. Thorstensson sa under veckans presskonferens att det är ett evenemang som är skapat av hjärta och vilja.

Han känner en stor glädje över att så många företag och privatpersoner ställer upp.

– Det finns en anledning till varför evenemangets slogan är ”Vimmerby tillsammans”, det är verkligen så. Alla ställer upp, jobbar som en enhet och har ett gemensamt tänk. Det är krångligt men vi löser det ändå. Marknadsföringskraften som vi fick av ”DV” (Dagens Vimmerby) har också betytt massor.

50 bilar i kö klockan 17.15

Evenemanget var på övre campingområdet och för att kunna hantera parkeringen bad Vimmerby Camping deltagarna att komma i god tid, något som skapade långa köer.

– När det väl kickade igång så gick allt i 220 kilometer i timmen. Vi skrev ut att vi skulle öppna klockan 17.30 men när klockan var 17.15 så hade vi 50 bilar i kö.

Kan det bli ett nytt bilbingo-event i Vimmerby i sommar?

– Med tanke på gensvaret så är jag dum om jag säger att vi inte ska köra igen. Då ska vi bjuda in fler företagare och låta fler ha möjligheten att vara delaktiga och få en omsättning. Vi kommer vara transparenta med vad vi har omsatt under eventet. Vi vet att det är över 100 000 kronor som har lagts på lokala företag under de här två timmarna. Det är en ganska jämn fördelning mellan drygt tio företag som var på plats.

De fick kvällens första bingo

Boston Clothing sålde kepsar på campingområdet och Anna Pettersson på Stuneks var på plats med ”troscykeln”.

BK Boston och Vimmerby Hockey serverade beställd mat och dryck och delade ut priser. Kvällens avslutades nämligen med utdelning av 40 sponsrade priser från eventets samarbetspartners.

– Jag går egentligen igång på kaos, men det här är det mest välplanerade evenemanget jag har varit med om. Det är helt galet.

Ni har åstadkommit mycket på några få dagar?

– Det är teamwork som gör det möjligt. Alla som är här har varit med och byggt upp det.

Kvällens första bingovinnare, Anders och Marika Jonsson från Vimmerby, gav bilbingo-initiativet högt betyg.

– Jättebra och trevligt. Jag tycker att man ska ställa upp och hjälpa de lokala företagen i dessa tider, säger Marika och Anders Jonsson.