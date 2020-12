Regionen står fast vid beviljad semester – bonus till de som väljer att jobba

Den som jobbar extra under jul- och nyårshelgen får fint klirr i kassan. Foto: MostPhotos

Som enda region i landet står Region Kalmar län fast vid redan beviljad semester under helgerna. Men de som tar extrapass belönas för det.

Av Sveriges 21 regioner är Kalmar den enda som inte återkallar redan beviljad semester under jul- och nyårshelgerna. Men det ställer förstås stora krav på en fullgod bemanning.

– Vår linje har varit och är i första hand frivillighet, säger hälso- och sjukvårdsdirektören Johan Rosenqvist.

Men en medarbetare som väljer att utnyttja möjligheten med extrapass under helgerna får också lön för mödan. Sjuksköterskor, biomedicinska analytiker och medarbetare med laborativ kompetens för att analysera covid-19-prover en ersättning på 7 000 kronor per extrapass under perioden 22 december till 10 januari.

För ett extrapass på julafton eller nyårsafton ersätts gruppen med 9 000 kronor.

– Fortfarande ökar smittspridningen och det riskerar att leda till att fler sjuka behöver sjukhusvård, det är det vi måste förbereda oss för, säger Rosenqvist, som också meddelar att regionen planerar för att kunna öka antalet intensivvårdspaltser med 50 procent vid behov.

Tar emot andras patienter

Precis som under sommaren kan medarbetare med kompetens för intensivvård få jobba på annat sjukhus i regionen under sin ordinarie arbetstid. Restiden ersätts som arbetstid, resekostnaden ersätts och traktamente utgår.

– Vi är mitt i en pandemi vars omfattning vi inte har sett på 100 år. För att rädda liv och för att erbjuda sjukvård vid andra akuta tillstånd så krävs solidaritet och extrainsatser av olika slag, säger Johan Rosenqvist.

Region Kalmar län kommer också, likt i våras, att ta emot patienter från andra värre drabbade regioner.

– Det handlar också om solidaritet mellan regionerna för att rädda liv. Vi kommer liksom i våras att ta emot patienter från andra regionen som har det betydligt värre än vad vi har för närvarande. Precis som andra regioner står redo att stötta oss, om vi får svårt att klara uppgiften, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Johan Rosenqvist.