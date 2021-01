Nu rivs gamla tandläkarvillan – Vimarhem har köpt parkering

Vimarhem ska bebygga den centrala tomten Uven i Vimmerby. Just nu rivs den gamla tandläkarvillan – och Vimarhem har köpt en parkering av kommunen.

Det kommunala bostadsbolaget Vimarhem AB planerar för 32 lägenheter i ett trevåningshus på den centrala tomten Uven i Vimmerby.

Planerna går framåt och just nu pågår rivning av den gamla tandläkarvillan.

– Planen från Vimarhems håll är att vi ska riva det gamla nu och månaderna framåt bestämma hur vi går vidare med en nybyggnation. Just nu väntar vi på slutligt beslut angående detaljplanen, där vi ska uppföra ett trevåningshus ut mot gatan plus att det blir en fjärde våning in mot gården i suterrängplan. Det börjar närma sig för kommande beslut för byggnation, säger Magnus Danlid, ordförande för Vimarhem.

Vimarhems styrelse har också fattat beslut om att köpa den asfalterade parkeringen vid rondellen bakom gamla djuraffären.

– Den ligger i anslutning till tomten. Affären kommer gå i lås då alla bygglov är klara och parkeringsplatserna ska kunna disponeras av de blivande hyresgästerna. Detta är det första praktiska steget inför den kommande byggnationen på Uven.

Vimarhem betalar 154 000 kronor till kommunen för de tolv parkeringsplatserna.