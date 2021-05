Magnus Hultqvist, Seham Sulaiman och Rahe Hamid har tagit sin examen och är färdigutbildade CNC-tekniker. De tre studenterna har utgjort den andra kullen på YH-utbildningen på Campus Vimmerby. Foto: Ossian Mathiasson

Nyutexaminerade studenter har sommarjobb på lokala företag – utbildningen lovordas

Magnus Hultqvist, Seham Sulaiman och Rahe Hamid kan nu titulera sig utbildade CNC-tekniker efter två års studier. Två av tre har sommarjobb på branschrelaterade företag i närområdet.

Det var nyligen examen för tre studenter som har läst yrkeshögskoleutbildningen CNC-tekniker i två år och kan bege sig ut i arbetslivet på riktigt.

De nyexaminerade studenterna har under utbildningen varit ute på LIA, lärande i arbete, under totalt 22 veckor. Den praktiska undervisningen har genomförts i gymnasiets verkstadslokaler och en del av de teoretiska avsnitten under pandemin har skett på distans med digitala möten.

Det är den andra kullen med färdigutbildade CNC-tekniker i Vimmerby.

– Vi hade ett ännu mindre gäng med två studenter i första omgången. De som nu går i årskurs ett är tio stycken. En ny klass är beviljad till hösten och vi har i dagsläget 16 sökande, säger Viveka Rosin, utbildningsledare på Campus Vimmerby.

Två av tre har jobb

En CNC-tekniker programmerar och riggar styrda maskiner inom industrin så de har varvat teori på skolan och praktik på plats på lokala företag.

– Det finns ett otroligt behov av kompetens till tekniska utbildningar, men intresset för utbildningarna är tyvärr inte lika stort. Det är ett problem som finns i hela landet. Vi satsar vidare trots att det har varit färre sökande, säger Magnus Mölk på Mölk Utbildning AB.

Två av de tre nyutexaminerade studenterna har fått relevanta sommarjobb som är kopplade till de nyss genomförda studierna.

Seham Sulaiman från Vimmerby lovordar utbildningen och ska sommarjobba på Ljunghäll AB i Södra Vi.

– Jag tycker att det har varit en bra utbildning för mig, det ger mig jobb i framtiden. Det saknas utbildade personer i den här branschen, säger Seham Sulaiman.

Magnus ska jobba i Vimmerby

Rahe Hamid flyttade från Örebro till Vimmerby för utbildningens skull.

– Jag tycker att det har varit en bra utbildning. Vi har lärt oss massa saker. Det är bra att gå den här utbildningen för att få jobb. Jag flyttade hit bara för utbildningen. Det bästa med utbildningen har varit LIA-företagarna och lärarna, säger Rahe Hamid.

Vad händer för din del framöver?

– Ingen aning, jag har inget jobb nu men jag ska söka jobb.

Magnus Hultqvist från Uppsala är mycket nöjd med utbildningen och har ordnat sommarjobb på ett företag i Vimmerby.

– Det är en bra utbildning och lätt att få jobb inom branschen. Jag ska sommarjobba på Gjuteribolaget i Vimmerby, sedan blir det välförtjänt semester. Det bästa med utbildningen har varit att ha praktik där man har kunnat visa framfötterna.

