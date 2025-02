Glädjebesked för Campus – två nya utbildningar startar i höst

Det handlar om Företagssäljare B2B och Specialistundersköterska inom psykiatri där den senare riktar sig till utbildade och yrkesverksamma undersköterskor som vill specialisera sig inom psykiatrisk vård.

– Den kommer gå på halvfart under två år och några gånger per år är det obligatoriska träffar på Campus så att man ska kunna arbeta under sin studietid, berättar Sara Olsson i ett pressmeddelande. Både privata och offentliga arbetsgivare ser behov av utbildningen. – Psykisk ohälsa är ett växande folkhälsoproblem och det här är viktiga behov att bemöta. Som arbetsgivare är vi glada att den här utbildningen nu erbjuds i Vimmerby, säger Robert Lindström, verksamhetschef inom socialförvaltningen på Vimmerby kommun. "Kunskaper många företag är i behov av" Utbildningen till företagssäljare är tvåårig och på helfart. – Här får man kompetens inom försäljning, marknadsföring, ekonomi och projektledning. Kunskaper många företag är i behov av och där man kan sätta sin egen prägel på utbildningen genom val av LIA-plats, säger Sara Olsson. Till hösten startar även utbildningar till VVS-ingenjör, Automationsingenjör, Byggnadsingenjör, Webmaster och Event & Destination Developer på Campus Vimmerby.