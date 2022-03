Lokal fotbollsspelare aktuell med första konstutställningen

Anton Carlsson, fotbollsspelare i IFK Tuna, är just nu aktuell med sin första konstutställning. Han ställer ut tillsammans med sin mamma Yvonne på CHG Ateljé och Galleri i centrala Vimmerby.

Det är just nu mor och son Carlsson, Yvonne och Anton, som ställer ut på CHG Ateljé och Galleri i Vimmerby. Närmare 200 besökare kom under öppningshelgen och utställningen går att bevittna under de två kommande helgerna.

Anton Carlsson var intresserad av att måla under skoltiden och började måla tillsammans med sin mamma Yvonne i slutet på förra sommaren.

– Det började med att jag frågade om hon kunde tänka sig att måla en tavla åt mig, men hon sa att jag kunde göra en själv och då gjorde jag det. Jag tyckte att det var kul och har fortsatt sedan sensommaren förra året, säger Anton Carlsson.

Ställer ut på Warmbadhuset i höst

Vimmerbybon Anton Carlsson har färdigställt runt tio tavlor och målar med både akryl och spackel.

– Abstrakta tavlor och spackeltavlor gäller för mig. Det är rogivande och roligt och morsan lär mig och kommer med tips och råd som jag tar till mig.

Mor och son ställer ut ihop för första gången. På lördagens vernissage var det över 100 besökare och på söndagen näst intill lika många besökare.

– Det var mamma som frågade om jag ville vara med och jag tyckte att det kunde vara en rolig grej att vara med på. Jag gör min grej och tycker att det är kul. Det är många som har hört av sig och vill att jag ska göra tavlor åt dem.

Anton och Yvonnes andra gemensamma utställning är redan planerad till hösten då de ska visa sina alster på Warmbadhuset i Vimmerby.