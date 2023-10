Mellergård efter festivalen: ”Otroligt glad”

Årets upplaga av Vimmerby Berättar satte fokus på klimatfrågan och många panelsamtal behandlade miljöfrågan ur olika perspektiv. Som vanligt var programmet späckat.

Verksamhetsledaren Anna Mellergård är mer än nöjd.

– Jag är otroligt glad och stolt över vad en liten kommun och ort kan åstadkomma tillsammans! Folk jag inte känner kom fram till mig mellan författarsamtalen och sa (någon med tårar i ögonen) Tänk att vi får uppleva det här! Här i Vimmerby! Vi behöver inte ta oss till Göteborg eller Stockholm! Vi får vara platsen som de andra, de som bor i större städer med rikare utbud av kultur av detta slag, plötsligt känner att de måste ta sig till... Det är stort. Vi har fått väldigt många lovord för festivalen.

Krockade med andra event

Många aktörer är delaktiga i festivalen såsom Astrid Lindgrens Näs, Vimmerby Bibliotek, Vimmerby Stadshotell och skolverksamheten. Under just den här lördagen var det även full fart på andra håll i stan med bland annat satsningen på matmarknaden på torget och den stora second hand-marknad för barn.

– Om man planerar tillsammans från dag ett tror jag det kan bli jättebra! Det är delvis olika målgrupper - men inte rakt igenom! Därför behövs det att de olika arrangemangen synkas, så man kan få gå från det ena till det andra... Vi är en för liten ort för att genomföra ett alltför stort utbud samma dag, till samma målgrupp. Om folk kommer från stora delar av landet är det en annan sak. Men i år fanns ingen sådan marknadsföring, utan det var riktat till lokalbefolkningen i väldigt hög grad. Barnfamiljer som är på secondhandmarknaden var till exempel också målgruppen för bibliotekets aktiviteter för barn och unga såklart. Anja Gatus workshop för barn tror jag fler barnfamiljer hade velat vara med på.

Stor konferens nästa år

Om det blir ett nytt Vimmerby Berättar nästa år är ännu inte bestämt. Huvudfokuset för Litteraturnod Vimmerby nästa år är en stor konferens med titeln "Morgondagens Pippi - nya berättelser för barn och unga" som kommer att genomföras 10-11 oktober.

– Vi riktar oss både till författare, filmare, producenter , bibliotekarier , pedagoger - och den intresserade allmänheten. Vi har redan arbetat med förberedelserna för denna och det är mina kollegor, litteraturutvecklarna i Skåne, Kronoberg, Blekinge, Jönköping och Halland tillsammans med Filmregion Sydost som ska genomföra konferensen. Litteraturnod Vimmerby är projektledare och tar ett lokalt huvudansvar. Om det blir ännu ett Vimmerby berättar genomförs den troligtvis i anslutning till denna konferens, det vill säa lördagen den 12 okt. Det kan bli riktigt, riktigt bra. Perfekt om några av deltagande författarna och föreläsarna under konferensen stannar ett dygn extra och deltar i författarsamtal under Vimmerby berättar. Det är i alla fall en tanke jag har, säger Anna Mellergård.

Litteraturnod Vimmerby har ett regionalt uppdrag att vara Kalmar läns plattform för litteraturutveckling.