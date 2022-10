Stor vinst för Ica Kvantum i Vimmerby: "Lite dopade siffror"

Vinsten för Ica Kvantum blev stor under 2021. "Lite dopat", säger ägaren Per Lindqvist. Foto: Ossian Mathiasson

Dagens Nyheter har gjort en kartläggning och sammanställningen över hur det gick för landets alla Ica-butiker under 2021. Det rörde sig om rekordsiffror och den sammanlagda vinsten låg på sex miljarder kronor.

Av dessa stod Ica Kvantum i Vimmerby – som toppar listan om vi tittar på Ica-butikerna i Vimmerby och Hultsfred – för 14,7 miljoner kronor i vinst.

– Det här är inga nya siffror för oss förstås. Vi gjorde bokslut i augusti 2021 och det har hunnit rinna mycket vatten under broarna sedan dess. Självklart är jag tacksam och ödmjuk för resultatet med de utmaningar som har funnits både här och i vår omvärld. Resultatet i sig är lite dopat och det beror på att vi tog ett beslut om att sälja av fondplaceringar vi hade haft i bolaget. Det gjorde vi i hyggligt rätt tid och det gjorde vi för att använda det kapitalet till vår förnyelse. Tittar man på resultatet utan den här dopningen, så var det i paritet med året innan, även om sommaren naturligtvis var något bättre. Under 2020 hade ALV helt stängt, men det hade man ju inte under 2021, säger Per Lindqvist, som driver Ica Kvantum.

Inte rekordsiffror

Resultatet på 14,7 miljoner kronor är självklart något Per Lindqvist är nöjd med – även om det inte är rekordsiffror.

– Vi har ett eller ett par år som har toppat det här, men det ligger längre tillbaka i tiden efter den större utbyggnaden. Då fick vi en bra skjuts i försäljningen. Det är oavsett det ett bra resultat och vi är glada och tacksamma för det, eftersom det ger oss möjlighet att sysselsätta så många som vi gör under både låg- och högsäsong.

Antalet anställda ligger normalt sett på mellan 55 till 60 personer, men det flukturerar också en hel del.

– Under låg- eller normalsäsong ligger vi på 55 till 60 huvuden. Då jobbar inte alla heltid, men under sommaren växlar vi upp och har ett 40-tal säsongsmedarbetare. Då spräcker vi 100 personers-vallen, så när vi är som störst har vi över 100 medarbetare. Att vi som företag går med vinst är en trygghet för både mig och medarbetarna och innebär att vi kan fortsätta att utveckla butiken.

Ännu bättre sommar

Redan nu jobbar man med bokslutet för 2022, som alltså gäller från 1 september 2021 till 31 augusti 2022.

– Det ligger hos revisionen nu och vi lär få tillbaka det om några veckor. Inflationen har förstås påverkat, framför allt den senare delen av bokslutet. Vi hade också en ännu bättre sommarsäsong än den året innan. Det överträffade alla förväntningar hos oss. Om det berodde på Coop stängde i centrum i maj kan jag inte säga, men vi såg ett ökat kundflöde. Det är svårt att analysera vad som betydde vad, säger Per Lindqvist.

Samtidigt finns det förstås en del som påverkar butiken negativt också under samma tidsperiod.

– Vi hade fler kunder och har sett en ökad omsättning, som har varit drivet av de här sakerna jag nämnt. Däremot har vi haft ökade kostnader på el och annat som påverkar åt andra hållet. Dessutom har vi sett andra köpmönster, där fler letar kampanjvaror på grund av inflationen och de prisökningar vi sett.

Så vinsten lär inte bli mycket större i bokslutet för 2022?

– Den ökade omsättningen innebär inte per automatik bättre vinst. Jag tror, om revisionen inte hittar något överraskande, att vi gör ett något bättre resultat och det kan främst tillskrivas sommarsäsongen. Dessutom finns det några finansiella intäkter som dopar det lite igen. Det handlar bland annat om utköpet av Ica på börsen.

Tryggt läge

Ica Kvantum har, efter många år med fina vinster, ett tryggt läge i Vimmerby. Inom relativt snar framtid väntas Willys öppna i staden.

– Vi fokuserar på vårt. Willys har det ryktats om rätt intensivt tidigare också, så att det blev så här var ingen större överraskning. Bra för vår del var att vi redan innan det beskedet hade kommit långt i våra förnyelseplaner och vårt nästa utvecklingssteg. Jag känner mig trygg i att vi har en bra plan för att utveckla vår verksamhet i rätt riktning och göra vår butik ännu bättre.

HÄR hittar du hela listan över Ica-butikerna i vårt närområde.