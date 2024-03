Lovisa öppnar butiken och växthuset i påsk: "Bara så himla glad"

Arbetet pågår för fullt in i det sista innan öppningen på Långfredagen.

Det var i mars 2022 som vår tidning kunde avslöja att Lovisa Styrbjörn skulle flytta hem från Stockholm och genomföra en jättesatsning i Nyshult. Projektet har därefter fördröjts flera gånger, men nu har äntligen dagen kommit för henne.

Långfredagen blir det premiär för blombutiken och växthuset.

– Det är superkul. Det har varit en del strul som gjort att det blivit fördröjt. Nu rullar allt äntligen på och vi har vuxit ut vår lilla tillfälliga studio. Nu kan vi få visa upp det här på riktigt och nu känner man att allt äntligen rullar på, berättar Lovisa Styrbjörn.

Vad är det som gjort att det blivit fördröjt?

– En del handlar om leveranser och sedan har vi, som alla andra byggen, haft strul med vissa saker. Vi bytte bank mitt i allt och det har varit lite rörigt. Nu känner jag att vi är på banan och allt flyter. Det är skönt, för det har varit tungt till och från.

Inte blivit mycket dyrare

Tanken var att öppna redan i september 2023, men drömmen gick då i kras.

– Vi fick några större problem där under sommaren som vi hade inte räknat med. Det är mycket som dykt upp som vi inte haft i beräkningarna.

Har projektet blivit mycket dyrare än väntat?

– Nej, vi har tagit höjd för det. Priserna överlag har stigit med byggmaterial och så vidare, men det har vi haft med i planeringen. Det kan bli så när man bygger och vi har försökt göra så mycket som möjligt själva.

"Bara så himla glad"

Öppningen sker alltså på långfredagen och sedan håller Lovisa Styrbjörn öppet hela påskhelgen. De sista dagarna återstår nu endast det så kallade finliret.

– Jag ska skylta upp allting och håller på att baka för fullt. Jag är jättenöjd, det ska bli så kul. Jag är väldigt nöjd med butiken och vårt utbud. Det ska bli så spännande att få visa upp och jag är bara så himla glad och man är så förväntansfull nu.

Att kunna öppna just vid påsk blev bra tajming, säger Lovisa Styrbjörn.

– Jag var väldigt nervös innan alla beslut togs och kände att jag inte ville gå miste om påsken. Jag ville verkligen vara där till alla perenner, buskar och träd. Det känns jätteskönt och som att en stor sten faller från mitt bröst. Jag längtar tills man står där på långfredagen, alla blommor är hemma och man kan pusta. "Äntligen är vi här", kommer jag känna då tror jag och jag tror verkligen att alla känner det, även byggarna, banken och alla. Det känns så kul.

Blir fler anställda

Lovisa Styrbjörn vill dock vara tydlig med att hela parken inte är klar.

– Det är den inte riktigt. I vår framtidsplan ska vi börja med orangeriet och sedan går vi vidare med en till spaljébod och sedan ska man kunna plantera ned i trädgården. Jag hoppas folk förstår att nu till påsk är det butiken och växthuset som öppnar.

Utöver Lovisa är även floristen Cornelia Flöisbon anställd i företaget. Fler ska det bli på sikt.

– Vi har tagit in lite hjälp nu under påskhelgen och när vi får det här att rulla, så vill jag så fort som möjligt ta in mer personal. Vi klarar inte det här på två med mina framtidsplaner.