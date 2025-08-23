Priset på skogsmark stiger igen – så ser det ut i våra trakter

Efter två år av sjunkande priser har skogsmarknaden nu vänt uppåt igen. I Vimmerby, Västervik och Hultsfred ligger prisnivåerna något under södra Sveriges toppnoteringar, men har ändå ökat mycket under det senaste halvåret.

Priserna på skogsmark har åter börjat klättra uppåt, efter nedgången som följde i spåren av räntehöjningarna 2023. Det visar ny statistik från Ludvig & Co Fastighetsförmedling som nu summerar utvecklingen för första halvåret 2025.

I södra Sverige syns den tydligaste uppgången. Här har priset per hektar ökat med 8,9 procent.

– Vi upplever generellt en större aktivitet på marknaden nu än föregående år. Det är större utbud av fastigheter, fler intresserade och fler som vill sälja, säger Kristian Wedel, fastighetsmäklare och skogsmästare på Ludvig & Co i Vimmerby.

Prisgap mellan norr och söder

I statistiken har de jämfört priserna i kronor per hektar samt kronor per kubikmeter virkesförråd. Skillnaderna mellan olika delar av landet är stora. En hektar skogsmark kostar i snitt 135 000 kronor i södra Sverige, jämfört med 34 000 kronor i norr.

– Enkelt uttryckt blir det billigare ju längre norrut man kommer, konstaterar Kristian Wedel.

I Vimmerby, Hultsfred och Västervik är priserna fortfarande något lägre än snittet i södra Sverige, men följer samma positiva trend.

– I södra Sverige totalt har vi passerat pristoppen nu som vi hade 2022. Mycket beror på Skåne och Halland där priserna är högst. I våra kommuner, Vimmerby, Västervik och Hultsfred, är det lite lägre än det var 2022, säger Magnus Christiansson, som också är fastighetsmäklare och skogsmästare.

Räntor, virkespriser och osäkerhet

Prisuppgången drivs till stor del av lägre räntor och fortsatt höga virkespriser. Samtidigt finns det osäkerhet på marknaden, bland annat kopplat till nya EU-regler och omvärldsläget.

– Virkespriserna har varit historiskt höga. Egentligen trodde vi att markpriserna skulle stiga ännu mer, men osäkerheten i omvärlden gör att många blir försiktigare med sina pengar.

Allt äldre säljare

Statistiken visar också att säljarna blir allt äldre. Och de som köper är i snitt 53 år.

– Man behåller fastigheten längre, ofta för att man är fäst vid sin skog. Och de som säljer på öppna marknaden saknar ofta en närstående som vill eller kan överta.

Svårt för nya att komma in

Av de som köpt skog i södra Sverige under den här perioden är det endast 20 procent som är förstagångsköpare. De allra flesta äger redan mark sedan innan. Finansiering är ofta en tröskel för nya.

– Det är svårare att finansiera om man inte äger skog sedan tidigare, det är inte samma belåningsgrader som på en villa, säger Kristian.

– Du har ju också visat då att du klarar av att driva ett företag med jord och skog, om du gjort det innan. Då är det lättare att få med sig banken, säger Magnus.

Dessutom är det brist på mindre, mer överkomliga fastigheter för den som vill köpa sin första skog.

Så ser de på framtiden

En lägre räntenivå kombinerat med höga virkespriser ger goda förutsättningar åt fortsatt stigande pris på skogsmark.

– Vad vi kan bedöma av det vi vet nu, ser det ut att fortsätta gå lite uppåt under resten av året, säger Magnus Christiansson.

– Om räntan fortsatt ligger på en låg nivå så kommer det vara en positiv inverkan. Men sen är det ju efterfrågan på virke och massaved också som påverkar. Massavedslagerna är ganska höga, och över tid kan det leda till att priserna kommer sjuka. Men det verkar vara fortsatt hög efterfrågan på timmer, säger Kristian Wedel.