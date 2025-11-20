Chefen om förändringen: "Ser regelbundet över hur vi arbetar"

Ludvig & co gör stora förändringar – lagom till flytten. ”Vi ser regelbundet över hur vi arbetar och fördelar våra resurser för att skapa bästa möjliga service till våra kunder", svarar marknadsområdeschef Susanne Lätt. Foto: Lotta Madestam

Ludvig & co står inför en flytt till nytt kontor på Drottninggatan i Vimmerby. Lagom till den väntas förändringar, när medarbetare kommer arbeta på närliggande kontor och andra sagts upp.

Susanne Lätt, marknadsområdeschef för bland annat Vimmerby, Västervik, Oskarshamn och Kalmar, bekräftar att förändringar är att vänta vid Vimmerbykontoret.

”Det stämmer att vissa medarbetare som idag endast utgår från Vimmerbykontoret från december under vissa dagar kommer att arbeta på närliggande kontor exempelvis Kisa och Västervik”, svarar hon vår tidning på mail.

Vad är anledningen till förändringen?

”Vi ser regelbundet över hur vi arbetar och fördelar våra resurser för att skapa bästa möjliga service till våra kunder liksom de bästa förutsättningar för samarbete och kompetensöverföring, vilket kommer våra kunder till del. Allt med målet att stärka samarbetet mellan kontor och säkerställa att vi har rätt kompetens på rätt plats.”

Jag har fått informationen att Vimmerbykontoret ska övergå till att bli ett besökskontor. Hur vill du kommentera det?

"Kontoret kommer även fortsättningsvis vara bemannat och våra kunder är välkomna under våra öppettider eller annan överenskommen tid. Våra öppettider anpassar vi efter kundernas behov över året. Vi träffar givetvis våra kunder på det sätt de önskar. Våra kunder kan därför antingen besöka oss på kontoret eller boka digitalt möte om de hellre önskar det. På så sätt skapar vi en kundupplevelse som är både flexibel och personlig", uppger Susanne Lätt.

Hur stor förändring/neddragning av tid blir det i Vimmerby?

”När det gäller detaljer kring arbetstid och individuella val är det frågor vi hanterar tillsammans med våra medarbetare."

Vad har ni fått för reaktioner från de anställda, sedan nyheten släpptes?

”Vi har haft en öppen dialog med alla medarbetare direkt efter att beslutet fattats och jag upplever att många ser fördelarna med att tillhöra en större enhet. Det skapar nya möjligheter för samarbete, kompetensutveckling och en starkare gemenskap."

Vi har sökt Sanna Segergren, affärschef Oskarshamn, Vimmerby, utan framgång.

Här kan du också läsa: Drar ner kraftigt i Vimmerby – lagom till flytten