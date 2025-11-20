DRAR NED KRAFTIGT I VIMMERBY – LAGOM TILL FLYTTEN

Den 9 december öppnar Ludvig & co sitt kontor på Drottninggatan – men i samband med det väntas det bli stora förändringar. Foto: Lotta Madestam

Ludvig & co står inför stora förändringar i Vimmerby. Tre anställda ska vara uppsagda på grund av arbetsbrist och när man öppnar sitt nya kontor, blir det i form av besökskontor. Kvarvarande personal uppges förflyttas till andra närliggande kontor. – Vi fick beskedet i oktober att det beslutats att Vimmerby skulle läggas ner som affärsenhet, säger en anställd vi talat med.

Konsultfirman Ludvig & Co hade letat efter nya lokaler länge i Vimmerby när det blev klart i april att man skulle flytta från Mässhantverksgatan 5.

– För oss på Ludvig & Co är det viktigt att finnas nära våra kunder och snart flyttar vi in i nya trevliga lokaler centralt i Vimmerby. Från och med 9 december finns vi på Drottninggatan 20, säger Susanne Lätt, marknadsområdeschef.

Förflyttas till tre andra kontor

Nu kan dock vår tidning avslöja att det kommer bli stora förändringar på Vimmerbykontoret. Idag håller kontoret öppet tisdag till fredag, men efter flytten uppges kontoret bli ett besökskontor, för bokade kundmöten.

En anställd kan bekräfta att personalen kommer att förflyttas till andra kontor; sex till Kisa, och två till Västervik respektive Oskarshamn.

– Vi fick beskedet i oktober att det beslutats att Vimmerby skulle läggas ner som affärsenhet, så ingen kommer vara stationerad här längre. Marknadsområdet har tidigare blivit större för att få ordning på ekonomin, men det hjälpte inte.

– Det blir ett spel för galleriet, det blir ju samma kostnad för bolaget i slutänden. Med den skillnaden att nu hamnar alla kostnader fördelat på flera affärsenheter.

Vad skulle du säga blir den stora skillnaden för den som besöker kontoret spontant idag?

– Tidigare hade vi öppet fem dagar i veckan, nu fyra. Den förändringen har skett under hösten. Sedan blir det en låst dörr och brevinkast, är den information vi fått. När vi är i Vimmerby har vi ju kundmöte, då kan vi inte ha öppen dörr.

Uppsagda på grund av arbetsbrist

Dessutom ska tre anställda ha sagts upp, skälet till det ska vara arbetsbrist. Två har redan slutat. En uppges ha gått till konkurrent, en annan till annan arbetsgivare och den tredje blir kvar året ut, enligt uppgifter till vår tidning.

Hur mycket skulle du säga att kundunderlaget minskat?

– Det är svårt att säga, vi har tappat lite pö om pö. Sjunkit har det, det märker vi, och vi hör ju när kunder går till andra byråer. Det är en konkurrenssituation, Vimmerby är inte så stort.

Vad tänker du personligen om förändringen?

– Jag ska försöka göra det bästa av det. Vi får se vad det blir av det, det är spännande, som alltid vid förändringar.

Ser du en risk för verksamheten?

– Vi har ju våra kunder, de vi har nu, och de kunder som är kvar hos de tre kollegor som måste sluta flyttas över till de medarbetare som går till Kisa. Men, man vet ju aldrig hur kunderna reagerar på sådant här.

