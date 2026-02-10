De summerar lyckad flytt – ser sig inte som besökskontor: "Vi finns här"

Ludvig & Co huserar numera i nya, fräscha lokaler på Drottninggatan i Vimmerby. Foto: Privat

Ludvig & Co flyttade till nya lokaler i centrala Vimmerby i början av december. Flytten har fallit väl ut och gett önskad effekt, enligt marknadsområdeschefen Susanne Lätt och affärschefen Ingrid Setterberg.

Redovisnings- och rådgivningsföretaget Ludvig & Co skiftade lokaler och flyttade från Mässhantverksgatan till Drottninggatan i Vimmerby i december. Det är i djuraffärens tidigare lokal som Ludvig & Co numera huserar i.

– Flytten gick oerhört smidigt. Nu hade vi båda lokalerna ett litet tag så det var extremt smidigt för oss att flytta in här. Det vi fick till oss när alla kom och tittade var nog en wow-känsla och en stor skillnad. Det är nytt, fräscht och centralt och det känns modernt. Vi ser det som en uppfräschning mot tidigare, säger marknadsområdeschefen Susanne Lätt.

Susanne Lätt är nöjd med lokalerna som Ludvig & Co förfogar över i Vimmerby.

– Lokalerna är väldigt fina, trevliga, representativa och funktionella utifrån vår verksamhet. De är ombyggda utifrån vår verksamhet med en extern zon där vi tar emot våra kunder och en intern zon där vi sitter och arbetar. Vi har fått ett jättefint, fräscht kök och bra personalutrymme, säger Susanne Lätt.

– Det är supertrevligt. Det är bättre anpassat till vårt arbete i dag och det är mer modernt och jättefint, säger Ingrid Setterberg.

"Vi har ett kontor i Vimmerby och finns här"

Vår tidning berättade i samband med flytten om förändringar på Ludvig & Co – att tre medarbetare hade sagts upp på grund av arbetsbrist, att Vimmerbykontoret skulle fungera som ett besökskontor och att kvarvarande personal skulle förflyttas till andra närliggande kontor.

– Besökskontor är ett ord som jag vet har använts i olika sammanhang, bland annat när ni har skrivit om oss tidigare. Jag skulle säga att vi har ett kontor i Vimmerby och finns här. På måndagar har vi stängt i Vimmerby om det inte är så att vi har bokade besök, annars finns vi där på plats från tisdag till fredag och möter våra kunder utifrån kundernas behov, säger Susanne Lätt.

Du anser att besökskontor är ett ord som används felaktigt?

– Vi kallar inte oss besökskontor utan vi har ett kontor i Vimmerby, säger Susanne Lätt.

För medarbetarna, som tidigare bara arbetat i Vimmerby, är situationen numera annorlunda.

– Vi har ingen personal som har sin arbetsplats eller arbetsort i Vimmerby utan de är fördelade mellan Västervik och Kisa, precis som vi har pratat om tidigare. Det gör vi för kompetensöverföring och för att tillhöra ett större sammanhang och jobba mer med rätt person på rätt plats och hjälpa varandra att utvecklas. Det har vi gjort för att skapa de bästa förutsättningarna för våra medarbetare, säger Susanne Lätt.

Det är ingen medarbetare som säger att de har sin arbetsplats i Vimmerby?

– Frågar du våra medarbetare så säger de att de jobbar i Vimmerby och Kisa eller i Vimmerby och Västervik, säger Susanne Lätt.

Vad har ni fått för reaktioner från kunderna gällande förändringarna?

– Från kunder har vi ingenting hört. För kunderna upplevs detta precis som tidigare och det är verkligen en minimal påverkan. Våra rådgivare finns på plats och vi har öppet. Vi jobbar för den lokala närvaron och den personliga närvaron och det är den som är viktig för oss, säger Susanne Lätt.

Öppet hus stundar

Nu på torsdag bjuder Ludvig & Co in till öppet hus på nya Vimmerbykontoret.

– Vi bjuder på kaffe och semla och ska visa våra nya lokaler. Det är också en chans för kunderna att träffa sina rådgivare och lämna in material, säger Ingrid Setterberg.

Ludvig & Co har åtta ekonomer som på ett eller annat sätt jobbar i Vimmerby plus att mäklare och jurister också kommer till kontoret i Vimmerby.