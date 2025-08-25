STORT BYGGFÖRETAG I VÄSTERVIK I KONKURS

Ett stort byggföretag i Västervik har försatts i konkurs. Genrebild.

Fredrik K Bygg & Snickeri har varit ett av norra länets största byggföretag med en omsättning nära 100 miljoner kronor. I fredags försattes firman i konkurs.

Västerviksföretaget har omsatt mellan 72-98 miljoner under de senaste fem åren och gjorde ett överskott på 6,1 miljoner så sent som 2023. Nu har bolagets försatts i konkurs.

I onsdags hoppade dåvarande styrelsen av och i fredags försattes bolaget i konkurs av dess ägare Pål Wingren.

Wingrens koncern Sehedgruppen, baserad i Stockholm, köpte bolaget av grundaren Fredrik Karlsson 2023. Antalet anställda har legat runt 35 under flera år.

”Det står idag klart att bolaget inte har möjlighet att hantera återbetalningen av de skatteanstånd som ackumulerats under senare år. Verksamheten är pågående och flera entreprenader pågår. Verksamheten bedrivs från en ägd fastighet i Västervik”, står det i den konkursansökan som lämnats in.

"Kan bli bekymmer för personalen"

Ägaren av Sehed-koncernen Pål Wingren kommenterar konkursen såhär:

– Styrelsen avgick förra veckan och då hamnar man i ett läge där det kan bli bekymmer för personalen när det gäller lönegaranti. Enda utvägen var att begära bolaget i konkurs för att på så sätt skydda personalen. De har haft lite svårigheter på marknaden i Västervik och kassan är i stort sett tom, säger han.

Vad är orsakerna?

– Dels en besvärlig byggkonjunktur och sedan hade man coronalån och pengarna räckte inte. Vi stoppade in rätt mycket pengar tidigare i år och det hjälpte inte ändå.

Det var inte aktuellt för dig att gå in med mer pengar?

– Vi satte in tio miljoner runt årsskiftet, men sedan var det nya förluster så… Man får se hur konkursen utvecklas. Man har väl haft lite för många anställda och det finns behov av ett byggbolag till där nere. Det har varit stora byggbolag som gått i konkurs i Sverige och det har varit en kärv marknad. Det brukar komma något gott ur de där konkurserna också. Det viktigaste är att personalens löner skyddas.

Blir din koncern kvar i Västervik?

– Vi har ett par bolag kvar i Västervik faktiskt. Jag hoppas det kommer komma något gott ur det här, men det blir lite paus i det här läget.

Hur påverkar kunderna här och nu?

– Jag tror inte det blir så stor effekt. De går igenom de här jobben idag och så får man se hur de pågående entreprenaderna kan avslutas. Vissa kunder vill säkert avsluta. Vi får se om konkursboet eller någon annan slutför uppdragen, det är för tidigt att säga.

Fotnot: Vi har sökt vd Fredrik Karlsson och konkursförvaltaren Erik Gabrielsson, men utan resultat.