En efter en föll de lokala förarna bort i veteran- och juniortävlandet på Semesterracet på fredagen. Bäst gick det för Fredrik "Hedda" Karlsson som blev tvåa i veteranernas C-final. Han konstaterar att veterantävlandet har varit slitigt.

– Det har varit tufft, precis som vi misstänkte från början. Så jäkla små marginaler. Lite tur i första att jag får min seger. Tufft andra heat. Vi krokar ihop och jag blir trea. Likadant i sista heatet, också lite svårt att komma om ledarn. Ligger tvåa och är jagad bakifrån. Måste leta lucka och till sist blir jag omkörd. Hade jag bara fått min seger had jag varit trea in i A, nu kommer jag fyra i C.

Fredrik Karlsson passade även på att hylla årets veteranvinanre Urban Bergström som just påbörjat sina förberedelser till B-finalen.

– Alltså, vilken bil! Han är en grymt duktig chaufför, han har material som inte är av denna världen... han har förutsättningarna!