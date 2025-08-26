Konkursförvaltaren efter stora byggkonkursen: "Ser bara en lösning"

Ett av norra länets största byggföretag försattes i konkurs i fredags. Det rör sig om Fredrik K Bygg & Snickeri med en omsättning nära 100 miljoner kronor. Konkursförvaltaren Erik M Gabrielsson ser nu endast en lösning.

Under måndagen kunde vår tidning berätta att Västerviksföretaget Fredrik K Bygg & Snickeri, som varit ett av norra länets största byggföretag med en omsättning på mellan 72 och 98 miljoner de senaste fem åren, försatts i konkurs.

Den dåvarande styrelsen hoppade av för knappt en vecka sedan och på fredagen satte ägaren Pål Winngren företaget i konkurs. Det är den Stockholmsbaserade koncernen Sehedgruppen som köpte bolaget av grundaren Fredrik Karlsson 2023.

Antalet anställda har legat runt 35 under flera år.

– Styrelsen avgick förra veckan och då hamnar man i ett läge där det kan bli bekymmer för personalen när det gäller lönegaranti. Enda utvägen var att begära bolaget i konkurs för att på så sätt skydda personalen. De har haft lite svårigheter på marknaden i Västervik och kassan är i stort sett tom. Dels en besvärlig byggkonjunktur och sedan hade man coronalån och pengarna räckte inte. Vi stoppade in rätt mycket pengar tidigare i år och det hjälpte inte ändå, sa ägaren Pål Wingren i går.

Erik M Gabrielsson är advokat och partner på Maze Advokater. Han är utsedd till konkursförvaltare.

"Konkursen är inte olik andra konkurser som jag förvaltat under senare år. Entreprenadbolag och då i synnerhet bygg har haft och har fortsatt stora problem. Min anekdotiska bild är att möjligen markentreprenörerna har det något bättre än övriga", skriver han i ett mejl.

Kunder påverkas mycket

Skatteanstånd pekas ut som boven i dramat.

"Den direkta orsaken är, som jag förstått läget, svårigheter att i det korta perspektivet möta förfallande skatteanstånd. Skatteanstånden å sin sida är sannolikt en konskevens av det allmänt dåliga konjunkturläget för branschen", säger Erik M Gabrielsson.

Vad händer för de anställda?

"De anställda informerades i måndags på ett fysiskt personalmöte om konkursen och om sin rätt till lönegaranti. Min lönegarantihandläggare har nu registrerat besluten och sänt in dem till Skatteverket för utbetalning. Det brukar ta någon vecka för dem att utbetala.

Hur påverkas befintliga kunder?

"Förmodligen mycket. Min kollega som hjälper mig med handläggningen har under morgonen räknat på de öppna entreprenaderna och kommer att kontakta kunderna i dag. Vi får se om någon önskar att vi fortsätter, men vi måste i sådant fall ändra garantivillkor och annat, så det brukar vara svårt att komma fram. Ett försök skall vi i alla fall göra.

"Som en obduktionsrapport"

Nu påbörjas försäljningsarbetet förklarar Erik M Gabrielsson.

"Nu är lönegarantierna klara och efter det att vi undersökt om något skall drivas vidare, kan vi påbörja försäljningsarbetet. Det handlar inte bara om själva byggrörelsen, utan även om två rätt stora fastigheter i Västervik som vi skall hitta ny ägare till. Parallellt med försäljningsarbetet skall vi, precis som när en människa avlidit, ta fram en bouppteckning för bolaget. Ytterligare lite senare skall vi ta fram en förvaltarberättelse, det vill säga en rapport över bolaget där de mer exakta orsakerna till obeståndet anges och även andra observanda kring bolaget anges. Det blir som en obduktionsrapport för ett bolag", skriver han.

Vilka lösningar ser du framför dig?

"Egentligen bara en, nämligen försäljning och då helst till någon som tar över rörelsen. Fastigheterna kan möjligen placeras hos någon intresserad fastighetsägare, de är ju fullt uthyrda så det finns ett fungerande kassaflöde där".